Відомі результати національного екзит-полу

Оприлюднили дані національного екзит-полу станом на 18.00.Їх оприлюднили о 20.00 під час прес-конференції.Згідно з попередніми підрахунками, до парламенту проходять 5 партій.Результати попередніх підрахунків мають такий вигляд:"Слуга народу" - 43,9%,"Опозиційна платформа "За життя" - 11,5%"Єврпейська Солідарність" - 8,9%."Батьківщина" - 7,6%.Партія "Голос" - 6,3%.Далі ж партії, які не здолали 5-відсотковий бар'єр:"Сила і Честь" - 4,3%"Опозиційний блок" - 3,3%.Партія Шарія - 3,1%Радикальна партія Олега Ляшка - 2,8%.Українська стратегія Гройсмана - 2,2%."Свобода" - 2,1%.У регіонах, зауважують, ситуація різна. Але лідер один - партія "Слуга народу". У західному регіоні України вона набрала - 39,3%. 45,1% - у центральному регіоні. На другому місці на Заході - партія "Голос", на третьому - "Європейська Солідарність".Нагадаємо, уточнені й остаточні дані національного екзит-полу на парламентських виборах 2019 року