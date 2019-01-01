Відомі результати національного екзит-полу
Сьогодні, 20:10
Оприлюднили дані національного екзит-полу станом на 18.00.
Їх оприлюднили о 20.00 під час прес-конференції.
Згідно з попередніми підрахунками, до парламенту проходять 5 партій.
Результати попередніх підрахунків мають такий вигляд:
"Слуга народу" - 43,9%,
"Опозиційна платформа "За життя" - 11,5%
"Єврпейська Солідарність" - 8,9%.
"Батьківщина" - 7,6%.
Партія "Голос" - 6,3%.
Далі ж партії, які не здолали 5-відсотковий бар'єр:
"Сила і Честь" - 4,3%
"Опозиційний блок" - 3,3%.
Партія Шарія - 3,1%
Радикальна партія Олега Ляшка - 2,8%.
Українська стратегія Гройсмана - 2,2%.
"Свобода" - 2,1%.
У регіонах, зауважують, ситуація різна. Але лідер один - партія "Слуга народу". У західному регіоні України вона набрала - 39,3%. 45,1% - у центральному регіоні. На другому місці на Заході - партія "Голос", на третьому - "Європейська Солідарність".
Нагадаємо, уточнені й остаточні дані національного екзит-полу на парламентських виборах 2019 року будуть оприлюднені о 22:00 за даними станом на 20:00.
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Їх оприлюднили о 20.00 під час прес-конференції.
Згідно з попередніми підрахунками, до парламенту проходять 5 партій.
Результати попередніх підрахунків мають такий вигляд:
"Слуга народу" - 43,9%,
"Опозиційна платформа "За життя" - 11,5%
"Єврпейська Солідарність" - 8,9%.
"Батьківщина" - 7,6%.
Партія "Голос" - 6,3%.
Далі ж партії, які не здолали 5-відсотковий бар'єр:
"Сила і Честь" - 4,3%
"Опозиційний блок" - 3,3%.
Партія Шарія - 3,1%
Радикальна партія Олега Ляшка - 2,8%.
Українська стратегія Гройсмана - 2,2%.
"Свобода" - 2,1%.
У регіонах, зауважують, ситуація різна. Але лідер один - партія "Слуга народу". У західному регіоні України вона набрала - 39,3%. 45,1% - у центральному регіоні. На другому місці на Заході - партія "Голос", на третьому - "Європейська Солідарність".
Нагадаємо, уточнені й остаточні дані національного екзит-полу на парламентських виборах 2019 року будуть оприлюднені о 22:00 за даними станом на 20:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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