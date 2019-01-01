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Як голосували у луцькому пологовому будинку. ВІДЕО

Як голосували у луцькому пологовому будинку. ВІДЕО
У Луцькому пологому будинку розташована спеціальна виборча дільниця № 0711100 одномандатного виборчого округу №22. Згідно списку тут голосує 46 виборців (це 6 членів комісії та 40 пацієнтів закладу) – розповіла голова комісії Анна Гаджиєва.

Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

Спеціальна дільниця, яку облаштували у жіночій консультації, відкрилася о 8 ранку. Першим проголосував член виборчої комісії Василь Гресик – єдиний чоловік, зареєстрований на спецдільниці. Розповідає, що має досвід роботи на виборах.

Анна Гаджиєва, голова комісії: “Головний лікар надає нам список які пацієнти перебувають станом на середу. Відповідно ці люди голосують. Решта осіб, якщо вони потрапили в цей заклад – вони з довідкою суду можуть прийти прогосувати. Ми їх внесемо в список виборців”.


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Теги: вибори, голосування, Луцький пологовий
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