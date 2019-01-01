Як голосували у луцькому пологовому будинку. ВІДЕО

Анна Гаджиєва.



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Спеціальна дільниця, яку облаштували у жіночій консультації, відкрилася о 8 ранку. Першим проголосував член виборчої комісії Василь Гресик – єдиний чоловік, зареєстрований на спецдільниці. Розповідає, що має досвід роботи на виборах.



Анна Гаджиєва, голова комісії: “Головний лікар надає нам список які пацієнти перебувають станом на середу. Відповідно ці люди голосують. Решта осіб, якщо вони потрапили в цей заклад – вони з довідкою суду можуть прийти прогосувати. Ми їх внесемо в список виборців”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому пологому будинку розташована спеціальна виборча дільниця № 0711100 одномандатного виборчого округу №22. Згідно списку тут голосує 46 виборців (це 6 членів комісії та 40 пацієнтів закладу) – розповіла голова комісіїПро це йдеться в сюжеті Суспільного Спеціальна дільниця, яку облаштували у жіночій консультації, відкрилася о 8 ранку. Першим проголосував член виборчої комісії– єдиний чоловік, зареєстрований на спецдільниці. Розповідає, що має досвід роботи на виборах.Анна Гаджиєва, голова комісії: “Головний лікар надає нам список які пацієнти перебувають станом на середу. Відповідно ці люди голосують. Решта осіб, якщо вони потрапили в цей заклад – вони з довідкою суду можуть прийти прогосувати. Ми їх внесемо в список виборців”.

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