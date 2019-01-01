Як голосували у луцькому пологовому будинку. ВІДЕО
Сьогодні, 21:04
У Луцькому пологому будинку розташована спеціальна виборча дільниця № 0711100 одномандатного виборчого округу №22. Згідно списку тут голосує 46 виборців (це 6 членів комісії та 40 пацієнтів закладу) – розповіла голова комісії Анна Гаджиєва.
Про це йдеться в сюжеті Суспільного.
Спеціальна дільниця, яку облаштували у жіночій консультації, відкрилася о 8 ранку. Першим проголосував член виборчої комісії Василь Гресик – єдиний чоловік, зареєстрований на спецдільниці. Розповідає, що має досвід роботи на виборах.
Анна Гаджиєва, голова комісії: “Головний лікар надає нам список які пацієнти перебувають станом на середу. Відповідно ці люди голосують. Решта осіб, якщо вони потрапили в цей заклад – вони з довідкою суду можуть прийти прогосувати. Ми їх внесемо в список виборців”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в сюжеті Суспільного.
Спеціальна дільниця, яку облаштували у жіночій консультації, відкрилася о 8 ранку. Першим проголосував член виборчої комісії Василь Гресик – єдиний чоловік, зареєстрований на спецдільниці. Розповідає, що має досвід роботи на виборах.
Анна Гаджиєва, голова комісії: “Головний лікар надає нам список які пацієнти перебувають станом на середу. Відповідно ці люди голосують. Решта осіб, якщо вони потрапили в цей заклад – вони з довідкою суду можуть прийти прогосувати. Ми їх внесемо в список виборців”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Закривають легендарну піцерію в центрі Луцька
Сьогодні, 21:39
Погоня і сутичка з поліцією: під Луцьком декілька екіпажів затримували п'яного водія. ВІДЕО
Сьогодні, 21:10
Як голосували у луцькому пологовому будинку. ВІДЕО
Сьогодні, 21:04
Відомі результати національного екзит-полу
Сьогодні, 20:10
Сильні грози і вітер накриють Україну: де чекати негоду
Сьогодні, 20:00