Закривають легендарну піцерію в центрі Луцька





Про це у Алла Воляник.



"Мабуть кожен з нас відвідував першу Піцерію Луцька і досі пам'ятає смак з дитинства - маленьку піцу.



Діти виросли на цій піці, а внуки з задоволенням смакують тепер.



Дорогі мешканці Луцька, Шановні наші клієнти!

Запрошуємо всіх відвідати "БАБУСЮ ЛУЦЬКИХ ПІЦЕРІЇЙ" до 1 серпня.



Раді будемо вас бачити та пригостити маленькою смачною піцею.

(вул. Лесі Українки 28)", - йдеться в дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Першу піцерію Луцька, яка знаходиться за адресою Лесі Українки, 28, невдовзі закриють.Про це у Facebook написала"Мабуть кожен з нас відвідував першу Піцерію Луцька і досі пам'ятає смак з дитинства - маленьку піцу.Діти виросли на цій піці, а внуки з задоволенням смакують тепер.Дорогі мешканці Луцька, Шановні наші клієнти!Запрошуємо всіх відвідати "БАБУСЮ ЛУЦЬКИХ ПІЦЕРІЇЙ" до 1 серпня.Раді будемо вас бачити та пригостити маленькою смачною піцею.(вул. Лесі Українки 28)", - йдеться в дописі.

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