Закривають легендарну піцерію в центрі Луцька
Сьогодні, 21:39
Першу піцерію Луцька, яка знаходиться за адресою Лесі Українки, 28, невдовзі закриють.
Про це у Facebook написала Алла Воляник.
"Мабуть кожен з нас відвідував першу Піцерію Луцька і досі пам'ятає смак з дитинства - маленьку піцу.
Діти виросли на цій піці, а внуки з задоволенням смакують тепер.
Дорогі мешканці Луцька, Шановні наші клієнти!
Запрошуємо всіх відвідати "БАБУСЮ ЛУЦЬКИХ ПІЦЕРІЇЙ" до 1 серпня.
Раді будемо вас бачити та пригостити маленькою смачною піцею.
(вул. Лесі Українки 28)", - йдеться в дописі.
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Про це у Facebook написала Алла Воляник.
"Мабуть кожен з нас відвідував першу Піцерію Луцька і досі пам'ятає смак з дитинства - маленьку піцу.
Діти виросли на цій піці, а внуки з задоволенням смакують тепер.
Дорогі мешканці Луцька, Шановні наші клієнти!
Запрошуємо всіх відвідати "БАБУСЮ ЛУЦЬКИХ ПІЦЕРІЇЙ" до 1 серпня.
Раді будемо вас бачити та пригостити маленькою смачною піцею.
(вул. Лесі Українки 28)", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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