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Закривають легендарну піцерію в центрі Луцька

Закривають легендарну піцерію в центрі Луцька
Першу піцерію Луцька, яка знаходиться за адресою Лесі Українки, 28, невдовзі закриють.

Про це у Facebook написала Алла Воляник.

"Мабуть кожен з нас відвідував першу Піцерію Луцька і досі пам'ятає смак з дитинства - маленьку піцу.

Діти виросли на цій піці, а внуки з задоволенням смакують тепер.

Дорогі мешканці Луцька, Шановні наші клієнти!
Запрошуємо всіх відвідати "БАБУСЮ ЛУЦЬКИХ ПІЦЕРІЇЙ" до 1 серпня.

Раді будемо вас бачити та пригостити маленькою смачною піцею.
(вул. Лесі Українки 28)", - йдеться в дописі.

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Теги: піцерія, Лесі Українки, піца, Луцьк
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