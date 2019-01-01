У дільниці на Волині через декор кабінок ледь не порушили таємницю голосування. ФОТО





Щоправда, коли дивишся на фото, зроблене власкором



Як розповіли БУГу члени ДВК, ідею прикрасити кабінки, яких є всього дві, вирішили одностайно. На запитання про те, чи не порушується, на їхню думку, таємниця голосування, розповіли, що зсередини кабінка «защеплюється защепами-скрепками».





Виборча дільниця № 070177 є малою, у ній очікують на волевиявлення всього 283 виборців.



Довідка: Таємниця голосування — це встановлення такого порядку голосування, який гарантує вільне волевиявлення виборців при заповненні ними бюлетенів для голосування. Цей порядок регулюється законами про вибори народних депутатів і Президента України. Голосування є таємним. Контроль за волевиявленням голосуючих не допускається.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На виборчій дільниці у селі Орищі Іваничівського району до парламентських виборів гарно і оригінально прикрасили кабінки для голосування.Щоправда, коли дивишся на фото, зроблене власкором БУГу , то виникає запитання про те, чи не порушується на дільниці таємниця голосування.Як розповіли БУГу члени ДВК, ідею прикрасити кабінки, яких є всього дві, вирішили одностайно. На запитання про те, чи не порушується, на їхню думку, таємниця голосування, розповіли, що зсередини кабінка «защеплюється защепами-скрепками».Виборча дільниця № 070177 є малою, у ній очікують на волевиявлення всього 283 виборців.Довідка: Таємниця голосування — це встановлення такого порядку голосування, який гарантує вільне волевиявлення виборців при заповненні ними бюлетенів для голосування. Цей порядок регулюється законами про вибори народних депутатів і Президента України. Голосування є таємним. Контроль за волевиявленням голосуючих не допускається.

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