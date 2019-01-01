вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У дільниці на Волині через декор кабінок ледь не порушили таємницю голосування. ФОТО

У дільниці на Волині через декор кабінок ледь не порушили таємницю голосування. ФОТО
На виборчій дільниці у селі Орищі Іваничівського району до парламентських виборів гарно і оригінально прикрасили кабінки для голосування.

Щоправда, коли дивишся на фото, зроблене власкором БУГу, то виникає запитання про те, чи не порушується на дільниці таємниця голосування.

Як розповіли БУГу члени ДВК, ідею прикрасити кабінки, яких є всього дві, вирішили одностайно. На запитання про те, чи не порушується, на їхню думку, таємниця голосування, розповіли, що зсередини кабінка «защеплюється защепами-скрепками».

У дільниці на Волині через декор кабінок ледь не порушили таємницю голосування. ФОТО

Виборча дільниця № 070177 є малою, у ній очікують на волевиявлення всього 283 виборців.

Довідка: Таємниця голосування — це встановлення такого порядку голосування, який гарантує вільне волевиявлення виборців при заповненні ними бюлетенів для голосування. Цей порядок регулюється законами про вибори народних депутатів і Президента України. Голосування є таємним. Контроль за волевиявленням голосуючих не допускається.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кабінка, декор, таємниця гоосування, вибори
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У дільниці на Волині через декор кабінок ледь не порушили таємницю голосування. ФОТО
Сьогодні, 03:31
Невдала спроба посадки: у Німеччині на територію торгового центру впав літак
Сьогодні, 02:43
У Луцьку водій маршрутки не взяв у салон жінку з візочком
Сьогодні, 01:25
До свята у селі на Волині облаштували колоритну фотозону
Сьогодні, 00:33
22 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Бракує скриньок та кабінок для голосування: які порушення фіксують на виборчих дільницях на Волині Бракує скриньок та кабінок для голосування: які порушення фіксують на виборчих дільницях на Волині
21 квітень, 11:04
Зникло світло: на кількох волинських дільницях голоси рахують з ліхтариком Зникло світло: на кількох волинських дільницях голоси рахують з ліхтариком
21 липень, 23:55
На Волині виборець отримав бюлетень для голосування за водійським посвідченням На Волині виборець отримав бюлетень для голосування за водійським посвідченням
21 липень, 22:35
Як голосували у луцькому пологовому будинку. ВІДЕО Як голосували у луцькому пологовому будинку. ВІДЕО
21 липень, 21:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У дільниці на Волині через декор кабінок ледь не порушили таємницю голосування. ФОТО
Сьогодні, 03:31
 0
Невдала спроба посадки: у Німеччині на територію торгового центру впав літак
Сьогодні, 02:43
 0
У Луцьку водій маршрутки не взяв у салон жінку з візочком
Сьогодні, 01:25
 0
До свята у селі на Волині облаштували колоритну фотозону
Сьогодні, 00:33
 0
22 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿