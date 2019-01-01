У дільниці на Волині через декор кабінок ледь не порушили таємницю голосування. ФОТО
Сьогодні, 03:31
На виборчій дільниці у селі Орищі Іваничівського району до парламентських виборів гарно і оригінально прикрасили кабінки для голосування.
Щоправда, коли дивишся на фото, зроблене власкором БУГу, то виникає запитання про те, чи не порушується на дільниці таємниця голосування.
Як розповіли БУГу члени ДВК, ідею прикрасити кабінки, яких є всього дві, вирішили одностайно. На запитання про те, чи не порушується, на їхню думку, таємниця голосування, розповіли, що зсередини кабінка «защеплюється защепами-скрепками».
Виборча дільниця № 070177 є малою, у ній очікують на волевиявлення всього 283 виборців.
Довідка: Таємниця голосування — це встановлення такого порядку голосування, який гарантує вільне волевиявлення виборців при заповненні ними бюлетенів для голосування. Цей порядок регулюється законами про вибори народних депутатів і Президента України. Голосування є таємним. Контроль за волевиявленням голосуючих не допускається.
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Щоправда, коли дивишся на фото, зроблене власкором БУГу, то виникає запитання про те, чи не порушується на дільниці таємниця голосування.
Як розповіли БУГу члени ДВК, ідею прикрасити кабінки, яких є всього дві, вирішили одностайно. На запитання про те, чи не порушується, на їхню думку, таємниця голосування, розповіли, що зсередини кабінка «защеплюється защепами-скрепками».
Виборча дільниця № 070177 є малою, у ній очікують на волевиявлення всього 283 виборців.
Довідка: Таємниця голосування — це встановлення такого порядку голосування, який гарантує вільне волевиявлення виборців при заповненні ними бюлетенів для голосування. Цей порядок регулюється законами про вибори народних депутатів і Президента України. Голосування є таємним. Контроль за волевиявленням голосуючих не допускається.
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