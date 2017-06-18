Невдала спроба посадки: у Німеччині на територію торгового центру впав літак





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Літак упав на територію торгового центру, врізався в задню частину будівлі будівельно-господарського гіпермаркету Bauhaus.



Задля заходів безпеки всіх працівників та відвідувачів гіпермаркету евакуювали.



Аеродром із трав’яною трасою розташований за кількасот метрів від гіпермаркету. Одна з причин трагедії – невдала спроба посадки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Німеччині на південному-заході країни в місті Брухзаль, що в землі Баден-Вюртемберг розбився невеликий літак – загинули три людини.Про це повідомляє Die Welt , – передає ТСН Літак упав на територію торгового центру, врізався в задню частину будівлі будівельно-господарського гіпермаркету Bauhaus.Задля заходів безпеки всіх працівників та відвідувачів гіпермаркету евакуювали.Аеродром із трав’яною трасою розташований за кількасот метрів від гіпермаркету. Одна з причин трагедії – невдала спроба посадки.

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