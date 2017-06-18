Невдала спроба посадки: у Німеччині на територію торгового центру впав літак
Сьогодні, 02:43
У Німеччині на південному-заході країни в місті Брухзаль, що в землі Баден-Вюртемберг розбився невеликий літак – загинули три людини.
Про це повідомляє Die Welt, – передає ТСН.
Літак упав на територію торгового центру, врізався в задню частину будівлі будівельно-господарського гіпермаркету Bauhaus.
Задля заходів безпеки всіх працівників та відвідувачів гіпермаркету евакуювали.
Аеродром із трав’яною трасою розташований за кількасот метрів від гіпермаркету. Одна з причин трагедії – невдала спроба посадки.
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Про це повідомляє Die Welt, – передає ТСН.
Літак упав на територію торгового центру, врізався в задню частину будівлі будівельно-господарського гіпермаркету Bauhaus.
Задля заходів безпеки всіх працівників та відвідувачів гіпермаркету евакуювали.
Аеродром із трав’яною трасою розташований за кількасот метрів від гіпермаркету. Одна з причин трагедії – невдала спроба посадки.
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