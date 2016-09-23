У Міносвіти хочуть підняти плату за навчання у вишах





Наразі проект постанови Кабінету міністрів України “Про деякі питання запровадження індикативної собівартості” проходить стадію погодження. Остаточне рішення буде прийматися Кабінетом Міністрів України, зазначили у міністерстві.



Планується, що університетам встановлять межу, нижче якої вони не зможуть опустити ціну на контракт.



“Кожен заклад вищої освіти щорічно отримує державне фінансування на підготовку студентів за кошти державного бюджету. Від цього розраховується усереднений показник для закладу вищої освіти для підготовки одного студента. Надалі визначається, що мінімальна ціна у 2020 році має становити 60%, у 2021 році – 70%, у 2022 році – 80% від середньої вартості підготовки одного студента за кошти державного бюджету”, – зазначається у відповіді на запит.



Встановити мінімальну ціну пропонується для 31 з-понад 120 спеціальностей, які не є дефіцитними на ринку праці. Зокрема для таких:



• “Філологія”;

• “Економіка”;

• “Політологія”;

• “Психологія”;

• “Соціологія”;

• “Журналістика”;

• “Менеджмент”;

• “Маркетинг”;

• “Облік та оподаткування”;

• “Право”;

• “Міжнародні відносини”;

• “Медицина”;

• “Ветеринарія” тощо.



“Передумовою визначення мінімальної вартості навчання на контракті стало те, що у 2018 році з державного бюджету було профінансовано підготовку одного студента у розмірі 39 тис. грн, а у 2019 році прогнозний показник становить 44,4 тис. грн. У той же час середній показник вартості підготовки студентів за кошти фізичних/юридичних осіб в закладах вищої освіти у 2018 році складав 28 тис. грн. Це близько 70% собівартості навчання”, – йдеться у відповіді.



Тому, занижена вартість навчання на контракті впливає на формування фонду заробітної плати для викладачів, оновлення матеріально-технічної бази, і, як наслідок, — якість надання освітніх послуг.



У разі запровадження цього принципу в закладах вищої освіти державної форми власності вартість навчання збільшиться не більш ніж на 10-25% від поточної вартості.



Адже в таких закладах як Київський національний університет Т.Г. Шевченка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Луцький національний технічний університет, Національний авіаційний університет, Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Національний університет харчових технологій, Одеська юридична академія, Тернопільський національний економічний університет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича та деяких інших вартість навчання контрактного студента вже сьогодні є вищою від мінімальної визначеної порядком.



Але, наприклад, в Університеті митної справи та фінансів, Українській академії друкарства, Одеській національній академії харчових технологій, Національному університеті “Львівська політехніка” та деяких інших на окремі визначені спеціальності вартість навчання зросте на 30-40%, оскільки зараз різниця у вартості навчання за кошти держбюджету та фізичних/юридичних осіб є суттєвою.



Важливо, що мінімальна вартість навчання не може перевищувати три середньомісячні заробітні плати в регіоні, де знаходиться заклад вищої освіти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні вартість навчання на контракті на популярних спеціальностях зросте у 2020 році. Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки у відповіді на запит кореспондента УНН Наразі проект постанови Кабінету міністрів України “Про деякі питання запровадження індикативної собівартості” проходить стадію погодження. Остаточне рішення буде прийматися Кабінетом Міністрів України, зазначили у міністерстві.Планується, що університетам встановлять межу, нижче якої вони не зможуть опустити ціну на контракт.“Кожен заклад вищої освіти щорічно отримує державне фінансування на підготовку студентів за кошти державного бюджету. Від цього розраховується усереднений показник для закладу вищої освіти для підготовки одного студента. Надалі визначається, що мінімальна ціна у 2020 році має становити 60%, у 2021 році – 70%, у 2022 році – 80% від середньої вартості підготовки одного студента за кошти державного бюджету”, – зазначається у відповіді на запит.Встановити мінімальну ціну пропонується для 31 з-понад 120 спеціальностей, які не є дефіцитними на ринку праці. Зокрема для таких:• “Філологія”;• “Економіка”;• “Політологія”;• “Психологія”;• “Соціологія”;• “Журналістика”;• “Менеджмент”;• “Маркетинг”;• “Облік та оподаткування”;• “Право”;• “Міжнародні відносини”;• “Медицина”;• “Ветеринарія” тощо.“Передумовою визначення мінімальної вартості навчання на контракті стало те, що у 2018 році з державного бюджету було профінансовано підготовку одного студента у розмірі 39 тис. грн, а у 2019 році прогнозний показник становить 44,4 тис. грн. У той же час середній показник вартості підготовки студентів за кошти фізичних/юридичних осіб в закладах вищої освіти у 2018 році складав 28 тис. грн. Це близько 70% собівартості навчання”, – йдеться у відповіді.Тому, занижена вартість навчання на контракті впливає на формування фонду заробітної плати для викладачів, оновлення матеріально-технічної бази, і, як наслідок, — якість надання освітніх послуг.У разі запровадження цього принципу в закладах вищої освіти державної форми власності вартість навчання збільшиться не більш ніж на 10-25% від поточної вартості.Адже в таких закладах як Київський національний університет Т.Г. Шевченка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Луцький національний технічний університет, Національний авіаційний університет, Національний університет “Києво-Могилянська академія”, Національний університет харчових технологій, Одеська юридична академія, Тернопільський національний економічний університет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича та деяких інших вартість навчання контрактного студента вже сьогодні є вищою від мінімальної визначеної порядком.Але, наприклад, в Університеті митної справи та фінансів, Українській академії друкарства, Одеській національній академії харчових технологій, Національному університеті “Львівська політехніка” та деяких інших на окремі визначені спеціальності вартість навчання зросте на 30-40%, оскільки зараз різниця у вартості навчання за кошти держбюджету та фізичних/юридичних осіб є суттєвою.Важливо, що мінімальна вартість навчання не може перевищувати три середньомісячні заробітні плати в регіоні, де знаходиться заклад вищої освіти.

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