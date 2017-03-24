Сільському голові з Волині, якого спіймали на хабарі у 38 тисяч гривень, продовжили запобіжний захід





Відповідну ухвалу виніс суддя Луцького міськрайонного суду Ярослав Артиш.



Оскільки попередній термін запобіжного заходу спливає 10 серпня - прокурор подав до суду клопотання про його продовження.



Відтак, ухвалою суду було визначено новий термін, до якого підозрюваний буде перебувати під домашнім арештом - до 17 вересня 2019 року.



Нагадаємо, що обранець громади вимагав 2 тисяч доларів США від громадянина за надання дозволу за зрізання дубів у населеному пункті та заниження вартості цих робіт.



Викрили посадову особу органу місцевого самоврядування під час одержання другого «траншу» неправомірної вигоди, адже 3 тисячі гривень він одержав від громадянина раніше.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Куликовичівському сільському голові, який минулого року "погорів" на хабарі , продовжили термін запобіжного заходу (домашній арешт) та відсторонення його від посади.Відповідну ухвалу виніс суддя Луцького міськрайонного судуОскільки попередній термін запобіжного заходу спливає 10 серпня - прокурор подав до суду клопотання про його продовження.Відтак, ухвалою суду було визначено новий термін, до якого підозрюваний буде перебувати під домашнім арештом - до 17 вересня 2019 року.Нагадаємо, що обранець громади вимагав 2 тисяч доларів США від громадянина за надання дозволу за зрізання дубів у населеному пункті та заниження вартості цих робіт.Викрили посадову особу органу місцевого самоврядування під час одержання другого «траншу» неправомірної вигоди, адже 3 тисячі гривень він одержав від громадянина раніше.

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