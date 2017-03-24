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Сільському голові з Волині, якого спіймали на хабарі у 38 тисяч гривень, продовжили запобіжний захід

Сільському голові з Волині, якого спіймали на хабарі у 38 тисяч гривень, продовжили запобіжний захід
Куликовичівському сільському голові, який минулого року "погорів" на хабарі, продовжили термін запобіжного заходу (домашній арешт) та відсторонення його від посади.

Відповідну ухвалу виніс суддя Луцького міськрайонного суду Ярослав Артиш.

Оскільки попередній термін запобіжного заходу спливає 10 серпня - прокурор подав до суду клопотання про його продовження.

Відтак, ухвалою суду було визначено новий термін, до якого підозрюваний буде перебувати під домашнім арештом - до 17 вересня 2019 року.

Нагадаємо, що обранець громади вимагав 2 тисяч доларів США від громадянина за надання дозволу за зрізання дубів у населеному пункті та заниження вартості цих робіт.

Викрили посадову особу органу місцевого самоврядування під час одержання другого «траншу» неправомірної вигоди, адже 3 тисячі гривень він одержав від громадянина раніше.

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Теги: домашній арешт, суд, ухвала, хабар, сільський голова
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