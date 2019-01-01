Зникло світло: на кількох волинських дільницях голоси рахують з ліхтариком
21 липень, 23:55
На Волині через негоду на декількох виборчих дільницях зникало електропостачання. Станом на 22:00 на спецдільниці №070155 (ОВО №20) так і не з’явилося електропостачання, тож комісія рахує бюлетені, присвічуючи ліхтариком.
У регіоні протягом дня пройшли дощі із сильним вітром, тож на кількох дільницях зникало світло. Наразі не відновили електропостачання на дільниці у Берестечківській центральній районній лікарні №2. Тож комісія проводить підрахунок голосів, присвічуючи ліхтариком.
Також зникало світло на дільницях № 070610 у селі Вербівка Любомльського району (ОВО №19) і №070493 у селі Баківці Луцького району (ОВО №20). Двічі електропостачання зникало на спецдільниці №070341, яка розташована у Ківерцівській ЦРЛ.
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У регіоні протягом дня пройшли дощі із сильним вітром, тож на кількох дільницях зникало світло. Наразі не відновили електропостачання на дільниці у Берестечківській центральній районній лікарні №2. Тож комісія проводить підрахунок голосів, присвічуючи ліхтариком.
Також зникало світло на дільницях № 070610 у селі Вербівка Любомльського району (ОВО №19) і №070493 у селі Баківці Луцького району (ОВО №20). Двічі електропостачання зникало на спецдільниці №070341, яка розташована у Ківерцівській ЦРЛ.
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