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До свята у селі на Волині облаштували колоритну фотозону

До свята у селі на Волині облаштували колоритну фотозону
Багато місцевих жителів та гостей, які завітали на святкування Дня села Руда Любомльського району, охоче фотографувалися у створеній сільчанами автентичній фотозоні.

Про це інформує Кордон.

Частину емоцій зі святкувань у Руді, можна було забрати із собою та засклити у рамку, зробивши знімки у колоритній фотозоні. Облаштований куточок для фото – тематичний, повертав у атмосфеу колишнього сільського будинку цього населеного пункту. Хоча подекуди й нині тут ще можна зустріти такі оселі, на староукраїнський лад.

Трішки підручних матеріалів, фантазії — і біля сільського клубу, де проводилися заходи, з’явилися вишиті картини, рушники та простирадло. Тематичну лінію фотозони доповнила лавка-лежанка, квіти, ткане полотнище, ящики та плетений посуд.

До свята у селі на Волині облаштували колоритну фотозону
До свята у селі на Волині облаштували колоритну фотозону
До свята у селі на Волині облаштували колоритну фотозону
До свята у селі на Волині облаштували колоритну фотозону

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Теги: фотозона, День села, Руда
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