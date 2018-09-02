Відвідувачів «Бандерштату» кличуть на хорор квест





Про це інформують на сторінці фестивалю у



«Якщо ти не боїшся фільмів жахів і хочеш стати головним героєм такого жанру – запрошуємо! Перевір себе та свою психіку на витривалість», – йдеться у повідомленні.



Реєстрація тут:

https://forms.gle/jQbWXbcwPH5xKvns9



Нагадаємо, «Бандерштат-2019» проходитиме у Рованцях 2-4 серпня.

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