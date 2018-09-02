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Відвідувачів «Бандерштату» кличуть на хорор квест

Відвідувачів «Бандерштату» кличуть на хорор квест
Відвідувачів фестивалю українського духу «Бандерштат» зпрошують взяти участь у нічному хорор квесті.

Про це інформують на сторінці фестивалю у Facebook.

«Якщо ти не боїшся фільмів жахів і хочеш стати головним героєм такого жанру – запрошуємо! Перевір себе та свою психіку на витривалість», – йдеться у повідомленні.

Реєстрація тут:
https://forms.gle/jQbWXbcwPH5xKvns9

Нагадаємо, «Бандерштат-2019» проходитиме у Рованцях 2-4 серпня.

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Теги: Бандерштат, фестиваль, хорор, квест
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Відвідувачів «Бандерштату» кличуть на хорор квест
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