Відвідувачів «Бандерштату» кличуть на хорор квест
Сьогодні, 05:17
Відвідувачів фестивалю українського духу «Бандерштат» зпрошують взяти участь у нічному хорор квесті.
Про це інформують на сторінці фестивалю у Facebook.
«Якщо ти не боїшся фільмів жахів і хочеш стати головним героєм такого жанру – запрошуємо! Перевір себе та свою психіку на витривалість», – йдеться у повідомленні.
Реєстрація тут:
https://forms.gle/jQbWXbcwPH5xKvns9
Нагадаємо, «Бандерштат-2019» проходитиме у Рованцях 2-4 серпня.
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Про це інформують на сторінці фестивалю у Facebook.
«Якщо ти не боїшся фільмів жахів і хочеш стати головним героєм такого жанру – запрошуємо! Перевір себе та свою психіку на витривалість», – йдеться у повідомленні.
Реєстрація тут:
https://forms.gle/jQbWXbcwPH5xKvns9
Нагадаємо, «Бандерштат-2019» проходитиме у Рованцях 2-4 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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