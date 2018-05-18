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У Луцьку водій маршрутки не взяв у салон жінку з візочком

У Луцьку водій маршрутки не взяв у салон жінку з візочком
Водій маршрутки №24 відмовився брати у салон жінку з дитячим візочком.

Про це Ольга Зайчук повідомила у Facebook-спільноті “Теревені про Луцьк”.

“На зупинці вул. Цукрова, водій відмовився відчиняти задні двері і брати пасажирів з дитячим візком, аргументуючи тим , що в маршрутку з візком не можна. Зачинив передні двері та поїхав. Зважаючи на те, що це єдина маршрутка, якою можна дістатись на 33-й. У цій маршрутці достатньо місця в кінці салону для компактно складеного візка, щоб не заважав заходити/виходити пасажирам. На наступний день попросила пояснити водія, чому не можна саме в його маршрутці (бо жоден водій, з усіх хто їздить за цим маршрутом, ніколи не відмовляв) їхати з дитячим візком. Проверещав, щоб прочитала витяг з міської ради, який роздрукований висить в салоні”, — йдеться у повідомленні.
У Луцьку водій маршрутки не взяв у салон жінку з візочком

У Луцьку водій маршрутки не взяв у салон жінку з візочком


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Теги: маршрутка, візочок, конфлікт
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