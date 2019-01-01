Їхали «охороняти дільниці»: під Києвом зупинили автобуси з підозрілими чоловіками. ВІДЕО
Сьогодні, 06:39
Ввечері в неділю, 21 липня, мешканці Київської області помітили підозрілі автобуси, які рухаються у напрямку Києва.
Про це повідомили в обласному управлінні Національної поліції України.
Згідно з повідомленням, інформація надійшла від жителів Броварів, Борисполя та Василькова за годину до завершення позачергових виборів до Верховної Ради.
«Під час зупинки деяких транспортних засобів працівники поліції дійсно виявили в салонах людей, які зареєстровані в інших областях країни і їдуть до Києва», — заявили в поліції.
Поліція наразі з’ясовує мету такої «вечірньої подорожі».
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Про це повідомили в обласному управлінні Національної поліції України.
Згідно з повідомленням, інформація надійшла від жителів Броварів, Борисполя та Василькова за годину до завершення позачергових виборів до Верховної Ради.
«Під час зупинки деяких транспортних засобів працівники поліції дійсно виявили в салонах людей, які зареєстровані в інших областях країни і їдуть до Києва», — заявили в поліції.
Поліція наразі з’ясовує мету такої «вечірньої подорожі».
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