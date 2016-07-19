Повідомили про остаточну явку на виборах до Ради





Такі дані



Найактивнішими виявилися виборці у Чернігівській області, де на дільниці прийшли 54,8% громадян, що мають право голосу, а також у Тернопільській (54,21%), Полтавській (54,1%) областях. На Львівщині голосувати прийшли 53,42% виборців, на Хмельниччині - 53,17%, у Волинській області - 52,26%, у Сумській - 52,24%.



Найменшою явка була у Закарпатській (41,16%), Чернівецькій (42,06%) та Херсонській (43,93%) областях.



У Києві явка становила 48,97%.



Як повідомлялося, у неділю, 21 липня в Україні відбулося голосування на позачергових парламентських виборах.



За результатами Національного екзитполу станом на 20:00, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (42,2% голосів), "Опозиційна платформа – За життя" (11,4%), "Європейська солідарність" (8,8%), "Батьківщина" (7,4%) та "Голос" (6,5%).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Явка виборців на позачергових виборах народних депутатів України становила 49,84%.Такі дані оприлюднено на сайті ЦВК на підставі інформації, наданої з усіх 199 одномандатних виборчих округів - пише Укрінформ Найактивнішими виявилися виборці у Чернігівській області, де на дільниці прийшли 54,8% громадян, що мають право голосу, а також у Тернопільській (54,21%), Полтавській (54,1%) областях. На Львівщині голосувати прийшли 53,42% виборців, на Хмельниччині - 53,17%, у Волинській області - 52,26%, у Сумській - 52,24%.Найменшою явка була у Закарпатській (41,16%), Чернівецькій (42,06%) та Херсонській (43,93%) областях.У Києві явка становила 48,97%.Як повідомлялося, у неділю, 21 липня в Україні відбулося голосування на позачергових парламентських виборах.За результатами Національного екзитполу станом на 20:00, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (42,2% голосів), "Опозиційна платформа – За життя" (11,4%), "Європейська солідарність" (8,8%), "Батьківщина" (7,4%) та "Голос" (6,5%).

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