вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили про остаточну явку на виборах до Ради

Повідомили про остаточну явку на виборах до Ради
Явка виборців на позачергових виборах народних депутатів України становила 49,84%.

Такі дані оприлюднено на сайті ЦВК на підставі інформації, наданої з усіх 199 одномандатних виборчих округів - пише Укрінформ.

Найактивнішими виявилися виборці у Чернігівській області, де на дільниці прийшли 54,8% громадян, що мають право голосу, а також у Тернопільській (54,21%), Полтавській (54,1%) областях. На Львівщині голосувати прийшли 53,42% виборців, на Хмельниччині - 53,17%, у Волинській області - 52,26%, у Сумській - 52,24%.

Найменшою явка була у Закарпатській (41,16%), Чернівецькій (42,06%) та Херсонській (43,93%) областях.

У Києві явка становила 48,97%.

Як повідомлялося, у неділю, 21 липня в Україні відбулося голосування на позачергових парламентських виборах.

За результатами Національного екзитполу станом на 20:00, до Верховної Ради проходять п'ять політичних партій: "Слуга народу" (42,2% голосів), "Опозиційна платформа – За життя" (11,4%), "Європейська солідарність" (8,8%), "Батьківщина" (7,4%) та "Голос" (6,5%).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вибори, явка, регіони, результат, ЦВК
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відвідувачів «Бандерштату» кличуть на хорор квест
Сьогодні, 05:17
Повідомили про остаточну явку на виборах до Ради
Сьогодні, 04:44
У дільниці на Волині через декор кабінок ледь не порушили таємницю голосування. ФОТО
Сьогодні, 03:31
Невдала спроба посадки: у Німеччині на територію торгового центру впав літак
Сьогодні, 02:43
У Луцьку водій маршрутки не взяв у салон жінку з візочком
Сьогодні, 01:25
Схожі новини
Один з кращих результатів: розповіли, скільки волинян прийшли на президентські вибори Один з кращих результатів: розповіли, скільки волинян прийшли на президентські вибори
01 квітень, 14:35
Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів
19 липень, 2016, 17:36
У волинських ОВК замінили 11 членів У волинських ОВК замінили 11 членів
19 липень, 05:14
ЦВК оголосила попередження двом кандидатам в нардепи від Волині ЦВК оголосила попередження двом кандидатам в нардепи від Волині
09 липень, 14:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відвідувачів «Бандерштату» кличуть на хорор квест
Сьогодні, 05:17
 0
Повідомили про остаточну явку на виборах до Ради
Сьогодні, 04:44
 0
У дільниці на Волині через декор кабінок ледь не порушили таємницю голосування. ФОТО
Сьогодні, 03:31
 0
Невдала спроба посадки: у Німеччині на територію торгового центру впав літак
Сьогодні, 02:43
 0
У Луцьку водій маршрутки не взяв у салон жінку з візочком
Сьогодні, 01:25
 0
Медіа
відео
1/8
﻿