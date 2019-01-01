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У Луцьку відремонтують одну із вулиць

У Луцьку відремонтують одну із вулиць
У Луцьку на ремонт вулиці Боженка витратять 455 мільйонів гривень.

Про це пишуть Волинські Новини.

Виконавця робіт, замовником яких став департамент житлово-комунального господарства Луцької міськради, визначать у результаті відкритих торгів. Тендерні пропозиції приймають до 5 серпня, відбудеться аукціон 6 серпня. Строк виконання робіт – до кінця року. Очікувана вартість робіт, які здійснять за кошти міського бюджету – 455 тисяч гривень.

Як йдеться у технічному завданні, передбачили влаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням екскаваторiв, улаштування одношарових основ товщиною 15 см iз щебеню, укладання щебеневих покриттiв товщиною 5 см з напiвпросочуванням бiтумною емульсією, укрiплення узбiччя щебенево-піщаною сумішшю, перекладання горловин п’яти цегляних колодязiв трирядовою кладкою, заміну двох чавунних люків для колодязів тощо.

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Теги: ремонт, благоустрій, Луцьк
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