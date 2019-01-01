У Луцьку відремонтують одну із вулиць
Сьогодні, 08:46
У Луцьку на ремонт вулиці Боженка витратять 455 мільйонів гривень.
Про це пишуть Волинські Новини.
Виконавця робіт, замовником яких став департамент житлово-комунального господарства Луцької міськради, визначать у результаті відкритих торгів. Тендерні пропозиції приймають до 5 серпня, відбудеться аукціон 6 серпня. Строк виконання робіт – до кінця року. Очікувана вартість робіт, які здійснять за кошти міського бюджету – 455 тисяч гривень.
Як йдеться у технічному завданні, передбачили влаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням екскаваторiв, улаштування одношарових основ товщиною 15 см iз щебеню, укладання щебеневих покриттiв товщиною 5 см з напiвпросочуванням бiтумною емульсією, укрiплення узбiччя щебенево-піщаною сумішшю, перекладання горловин п’яти цегляних колодязiв трирядовою кладкою, заміну двох чавунних люків для колодязів тощо.
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Про це пишуть Волинські Новини.
Виконавця робіт, замовником яких став департамент житлово-комунального господарства Луцької міськради, визначать у результаті відкритих торгів. Тендерні пропозиції приймають до 5 серпня, відбудеться аукціон 6 серпня. Строк виконання робіт – до кінця року. Очікувана вартість робіт, які здійснять за кошти міського бюджету – 455 тисяч гривень.
Як йдеться у технічному завданні, передбачили влаштування дорожнiх корит коритного профiлю з застосуванням екскаваторiв, улаштування одношарових основ товщиною 15 см iз щебеню, укладання щебеневих покриттiв товщиною 5 см з напiвпросочуванням бiтумною емульсією, укрiплення узбiччя щебенево-піщаною сумішшю, перекладання горловин п’яти цегляних колодязiв трирядовою кладкою, заміну двох чавунних люків для колодязів тощо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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