Позачергові парламентські вибори: як проголосували на Волині





Про це йдеться на сайті



Зазначимо, що на Волині вже опрацювали 41,70% виборчих бюлетенів.



Отож, на багатомандатних округах Волині лідер – «Слуга народу»:



Округ №19 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» (40,73%)

Округ №20 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» (39,04%)

Округ №21 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» (42,51%)

Округ №22 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» (37,57%)

Округ №23 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» (42,83%)



На одномандатних округах ситуація така:



Округ №19 – Гузь Ігор Володимирович, самовисування, (60,71%)

Округ №20 – Рубльов Вячеслав Володимирович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ», (40,66%)

Округ №21 – Івахів Степан Петрович, самовисування, (42,81%)

Округ №22 – Палиця Ігор Петрович, самовисування, (36,98%)

Округ №23 – Констанкевич Ірина Мирославівна, самовисування, (47,29%).



Нагадаємо, що вже відомі результати національного екзит-полу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стали відомі попередні результати голосування на позачергових парламентських виборах.Про це йдеться на сайті ЦВК Зазначимо, що на Волині вже опрацювали 41,70% виборчих бюлетенів.Отож, на багатомандатних округах Волині лідер – «Слуга народу»:Округ №19 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» (40,73%)Округ №20 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» (39,04%)Округ №21 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» (42,51%)Округ №22 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» (37,57%)Округ №23 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» (42,83%)На одномандатних округах ситуація така:Округ №19 –, самовисування, (60,71%)Округ №20 –, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ», (40,66%)Округ №21 –, самовисування, (42,81%)Округ №22 –, самовисування, (36,98%)Округ №23 –, самовисування, (47,29%).Нагадаємо, що

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