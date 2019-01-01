вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Позачергові парламентські вибори: як проголосували на Волині

Позачергові парламентські вибори: як проголосували на Волині
Стали відомі попередні результати голосування на позачергових парламентських виборах.

Про це йдеться на сайті ЦВК.

Зазначимо, що на Волині вже опрацювали 41,70% виборчих бюлетенів.

Отож, на багатомандатних округах Волині лідер – «Слуга народу»:

Округ №19 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» (40,73%)
Округ №20 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» (39,04%)
Округ №21 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» (42,51%)
Округ №22 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» (37,57%)
Округ №23 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» (42,83%)

На одномандатних округах ситуація така:

Округ №19 – Гузь Ігор Володимирович, самовисування, (60,71%)
Округ №20 – Рубльов Вячеслав Володимирович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ», (40,66%)
Округ №21 – Івахів Степан Петрович, самовисування, (42,81%)
Округ №22 – Палиця Ігор Петрович, самовисування, (36,98%)
Округ №23 – Констанкевич Ірина Мирославівна, самовисування, (47,29%).

Нагадаємо, що вже відомі результати національного екзит-полу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вибори, парламент, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку виборча комісія не пустила спостерігача на підсумкове засідання
Сьогодні, 09:53
Екс-очільниця Горохівської РДА очолила луцьку філію центру зайнятості
Сьогодні, 09:33
Позачергові парламентські вибори: як проголосували на Волині
Сьогодні, 09:21
Курс валют у Луцьку на 22 липня
Сьогодні, 09:00
У Луцьку відремонтують одну із вулиць
Сьогодні, 08:46
Схожі новини
Через мажоритарні округи до Верховної Ради балотуватиметься 46 волинян. ІМЕНА Через мажоритарні округи до Верховної Ради балотуватиметься 46 волинян. ІМЕНА
27 червень, 17:00
За списками партій до парламенту балотуватиметься 63 волинян. ІМЕНА За списками партій до парламенту балотуватиметься 63 волинян. ІМЕНА
27 червень, 14:18
На Волині чоловік з біометричним паспортом не міг отримати бюлетень На Волині чоловік з біометричним паспортом не міг отримати бюлетень
21 липень, 19:35
На Волині майже сотні дільниць може не вистачити бюлетенів На Волині майже сотні дільниць може не вистачити бюлетенів
21 липень, 17:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Назвали найпопулярніші імена, якими називали новонароджених у Луцьку
Сьогодні, 10:15
 0
У Луцьку виявили водія з «арсеналом» наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 09:59
 0
22 липня – яке сьогодні свято і чому цей день називався «чорничним»
Сьогодні, 09:56
 0
У Луцьку виборча комісія не пустила спостерігача на підсумкове засідання
Сьогодні, 09:53
 0
Екс-очільниця Горохівської РДА очолила луцьку філію центру зайнятості
Сьогодні, 09:33
 0
Медіа
відео
1/8
﻿