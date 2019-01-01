Позачергові парламентські вибори: як проголосували на Волині
Сьогодні, 09:21
Стали відомі попередні результати голосування на позачергових парламентських виборах.
Про це йдеться на сайті ЦВК.
Зазначимо, що на Волині вже опрацювали 41,70% виборчих бюлетенів.
Отож, на багатомандатних округах Волині лідер – «Слуга народу»:
Округ №19 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» (40,73%)
Округ №20 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» (39,04%)
Округ №21 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» (42,51%)
Округ №22 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» (37,57%)
Округ №23 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» (42,83%)
На одномандатних округах ситуація така:
Округ №19 – Гузь Ігор Володимирович, самовисування, (60,71%)
Округ №20 – Рубльов Вячеслав Володимирович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ», (40,66%)
Округ №21 – Івахів Степан Петрович, самовисування, (42,81%)
Округ №22 – Палиця Ігор Петрович, самовисування, (36,98%)
Округ №23 – Констанкевич Ірина Мирославівна, самовисування, (47,29%).
Нагадаємо, що вже відомі результати національного екзит-полу.
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Про це йдеться на сайті ЦВК.
Зазначимо, що на Волині вже опрацювали 41,70% виборчих бюлетенів.
Отож, на багатомандатних округах Волині лідер – «Слуга народу»:
Округ №19 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» (40,73%)
Округ №20 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» (39,04%)
Округ №21 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» (42,51%)
Округ №22 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» (37,57%)
Округ №23 – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» (42,83%)
На одномандатних округах ситуація така:
Округ №19 – Гузь Ігор Володимирович, самовисування, (60,71%)
Округ №20 – Рубльов Вячеслав Володимирович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ», (40,66%)
Округ №21 – Івахів Степан Петрович, самовисування, (42,81%)
Округ №22 – Палиця Ігор Петрович, самовисування, (36,98%)
Округ №23 – Констанкевич Ірина Мирославівна, самовисування, (47,29%).
Нагадаємо, що вже відомі результати національного екзит-полу.
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