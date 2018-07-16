Екс-очільниця Горохівської РДА очолила луцьку філію центру зайнятості
Сьогодні, 09:33
Екс-голова Горохівської райдержадміністрації Юлія Гринчук працюватиме директором Луцької районної філії Волинського обласного центру зайнятості.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк.
«Вітаю Юлія Гринчук із очоленням Луцької районної філії Волинського обласного центру зайнятості!» – йдеться у дописі.
Нагадаємо, 9 липня на сайті президента з’явилися розпорядження про звільнення 8 голів РДА з Волині, серед них – і Юлії Гринчук.
«Щиро бажаю новому директору філії наснаги, мудрих управлінських рішень, впевнених кроків та результативної роботи з колективом! Нехай усі завдання будуть під силу, а всі задуми легко втілюються!» – побажав Роман Романюк.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк.
«Вітаю Юлія Гринчук із очоленням Луцької районної філії Волинського обласного центру зайнятості!» – йдеться у дописі.
Нагадаємо, 9 липня на сайті президента з’явилися розпорядження про звільнення 8 голів РДА з Волині, серед них – і Юлії Гринчук.
«Щиро бажаю новому директору філії наснаги, мудрих управлінських рішень, впевнених кроків та результативної роботи з колективом! Нехай усі завдання будуть під силу, а всі задуми легко втілюються!» – побажав Роман Романюк.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Мені подарували свободу», – ексголова Горохівської РДА про звільнення
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