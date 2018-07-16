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Екс-очільниця Горохівської РДА очолила луцьку філію центру зайнятості

Екс-очільниця Горохівської РДА очолила луцьку філію центру зайнятості
Екс-голова Горохівської райдержадміністрації Юлія Гринчук працюватиме директором Луцької районної філії Волинського обласного центру зайнятості.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк.

«Вітаю Юлія Гринчук із очоленням Луцької районної філії Волинського обласного центру зайнятості!» – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 9 липня на сайті президента з’явилися розпорядження про звільнення 8 голів РДА з Волині, серед них – і Юлії Гринчук.

«Щиро бажаю новому директору філії наснаги, мудрих управлінських рішень, впевнених кроків та результативної роботи з колективом! Нехай усі завдання будуть під силу, а всі задуми легко втілюються!» – побажав Роман Романюк.

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Теги: Волинь, Луцьк, Юлія Гринчук, Роман Романюк, центр зайнятості
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