У Луцьку виборча комісія не пустила спостерігача на підсумкове засідання





Про це інформує



Пояснили, спостерігач Громадянської мережі ОПОРА прибув на виборчу дільницю №071052 в 00:00 22 липня 2019 року і намагався зайти на дільницю. На що виборча комісія відповіла, що спостерігач не може зайти на виборчу дільницю, оскільки триває підсумкове засідання і двері для усіх, хто не перебував у приміщенні ДВК станом на 20:00, уже зачинені.



Спостерігач повідомив про інцидент окружну виборчу комісію у виборчому окрузі №22, втім, ОВК не відреагувала на ситуацію, натомість, підтвердила можливість вчинення таких дій.



Відтак, спостерігач ОПОРИ зателефонував на службу 102, написав заяву правоохоронцям. Разом із тим, спостерігач підготував скаргу на дії дільничної та окружної виборчих комісій, планує оскаржувати дії ДВК і ОВК до комісій вищого рівня.



Нагадаємо, що відповідно до пункту 4 частини 9 статті 78 Закону України «Про вибори народних депутатів України» спостерігач має право бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та окружних виборчих комісій, з урахуванням положень, встановлених частиною третьою статті 34 цього Закону, у тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та встановленні підсумків голосування; а відповідно до пункту 8 частини 9 статті 78 цього закону – отримувати копії протоколів про підрахунок голосів і встановлення підсумків голосування та інших документів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на дільниці №071052 (ОВО №22) станом на 00:00 22 липня виборча комісія не пустила спостерігача на підсумкове засідання, мотивуючи це тим, що він прийшов пізно.Про це інформує Громадянська мережа ОПОРА Пояснили, спостерігач Громадянської мережі ОПОРА прибув на виборчу дільницю №071052 в 00:00 22 липня 2019 року і намагався зайти на дільницю. На що виборча комісія відповіла, що спостерігач не може зайти на виборчу дільницю, оскільки триває підсумкове засідання і двері для усіх, хто не перебував у приміщенні ДВК станом на 20:00, уже зачинені.Спостерігач повідомив про інцидент окружну виборчу комісію у виборчому окрузі №22, втім, ОВК не відреагувала на ситуацію, натомість, підтвердила можливість вчинення таких дій.Відтак, спостерігач ОПОРИ зателефонував на службу 102, написав заяву правоохоронцям. Разом із тим, спостерігач підготував скаргу на дії дільничної та окружної виборчих комісій, планує оскаржувати дії ДВК і ОВК до комісій вищого рівня.Нагадаємо, що відповідно до пункту 4 частини 9 статті 78 Закону України «Про вибори народних депутатів України» спостерігач має право бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та окружних виборчих комісій, з урахуванням положень, встановлених частиною третьою статті 34 цього Закону, у тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та встановленні підсумків голосування; а відповідно до пункту 8 частини 9 статті 78 цього закону – отримувати копії протоколів про підрахунок голосів і встановлення підсумків голосування та інших документів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію