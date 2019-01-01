22 липня – яке сьогодні свято і чому цей день називався «чорничним»





Іменини сьогодні святкують: Олександр, Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір, - пише



Народні прикмети на 22 липня



– Багато чорниці вродило – зима буде морозною.



– Чорниця ще не дозріла до 22 липня – буде холодна осінь.



– Перший зібраний огірок потрібно обов'язково закопати на городі таємно від сусідів, щоб забезпечити хороший урожай



Що можна робити 22 липня



1. Сьогодні треба зробити усю монотонну роботу, на кшталт, прибирання, прання, дрібного ремонту.



Що не можна робити 22 липня



1. У магазини відправлятися не варто – можете накупити зайвого і завдати шкоди своєму бюджету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22 липня в народному календарі відзначають день пам'яті святих мучеників Кирила і Панкратія. У народі цей день називався "чорничним", оскільки з 22 липня починали збирати чорницю.Іменини сьогодні святкують: Олександр, Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір, - пише 24 канал – Багато чорниці вродило – зима буде морозною.– Чорниця ще не дозріла до 22 липня – буде холодна осінь.– Перший зібраний огірок потрібно обов'язково закопати на городі таємно від сусідів, щоб забезпечити хороший урожай1. Сьогодні треба зробити усю монотонну роботу, на кшталт, прибирання, прання, дрібного ремонту.1. У магазини відправлятися не варто – можете накупити зайвого і завдати шкоди своєму бюджету.

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