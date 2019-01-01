На Волині майже одночасно горіло дві будівлі. ФОТО
Сьогодні, 12:03
На Любомльщині 21 липня майже одночасно від короткого замикання електромережі та лічильника горіли дві будівлі – в місті Любомль та в селі Замлиння.
Так, приблизько 0 15 годині вогонь охопив житловий будинок в місті Любомль на вулиці Євгена Коновальця, – про це Кордон повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області Микола Лябук.
На місце події одразу виїхали рятувальники ДПРЧ-10 міста Любомль.
“Внаслідок пожежі знищено прибудову розміром 3х4 метри, житлову кімнату 4х5 метрів, речі домашнього вжитку, побутову техніку, меблі", – зазначив капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.
Повідомляють, ймовірна причина пожежі – коротке замикання електролічильника.
Доки рятувальники приборкували пожежі в Любомлі, о 16:30 годині спалахнула господарча споруда ще й в селі Замлиння.
На місце події виїхали рятувальники ДПРЧ-10 м Любомль та МПО Штунь.
“Внаслідок пожежі знищено 10 м² покрівлі, 12 м² перекриття, 8 м² дерев’яної стіни" - зауважив головний інспектор.
Також, ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.
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Так, приблизько 0 15 годині вогонь охопив житловий будинок в місті Любомль на вулиці Євгена Коновальця, – про це Кордон повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області Микола Лябук.
На місце події одразу виїхали рятувальники ДПРЧ-10 міста Любомль.
“Внаслідок пожежі знищено прибудову розміром 3х4 метри, житлову кімнату 4х5 метрів, речі домашнього вжитку, побутову техніку, меблі", – зазначив капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.
Повідомляють, ймовірна причина пожежі – коротке замикання електролічильника.
Доки рятувальники приборкували пожежі в Любомлі, о 16:30 годині спалахнула господарча споруда ще й в селі Замлиння.
На місце події виїхали рятувальники ДПРЧ-10 м Любомль та МПО Штунь.
“Внаслідок пожежі знищено 10 м² покрівлі, 12 м² перекриття, 8 м² дерев’яної стіни" - зауважив головний інспектор.
Також, ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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