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На Волині майже одночасно горіло дві будівлі. ФОТО

На Волині майже одночасно горіло дві будівлі. ФОТО
На Любомльщині 21 липня майже одночасно від короткого замикання електромережі та лічильника горіли дві будівлі – в місті Любомль та в селі Замлиння.

Так, приблизько 0 15 годині вогонь охопив житловий будинок в місті Любомль на вулиці Євгена Коновальця, – про це Кордон повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області Микола Лябук.

На місце події одразу виїхали рятувальники ДПРЧ-10 міста Любомль.

“Внаслідок пожежі знищено прибудову розміром 3х4 метри, житлову кімнату 4х5 метрів, речі домашнього вжитку, побутову техніку, меблі", – зазначив капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.

Повідомляють, ймовірна причина пожежі – коротке замикання електролічильника.
На Волині майже одночасно горіло дві будівлі. ФОТО
На Волині майже одночасно горіло дві будівлі. ФОТО
На Волині майже одночасно горіло дві будівлі. ФОТО
На Волині майже одночасно горіло дві будівлі. ФОТО
На Волині майже одночасно горіло дві будівлі. ФОТО

Доки рятувальники приборкували пожежі в Любомлі, о 16:30 годині спалахнула господарча споруда ще й в селі Замлиння.

На місце події виїхали рятувальники ДПРЧ-10 м Любомль та МПО Штунь.

“Внаслідок пожежі знищено 10 м² покрівлі, 12 м² перекриття, 8 м² дерев’яної стіни" - зауважив головний інспектор.

Також, ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.
На Волині майже одночасно горіло дві будівлі. ФОТО

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники, Любомльщина
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