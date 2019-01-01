На Волині майже одночасно горіло дві будівлі. ФОТО





Так, приблизько 0 15 годині вогонь охопив житловий будинок в місті Любомль на вулиці Євгена Коновальця, – про це Микола Лябук.



На місце події одразу виїхали рятувальники ДПРЧ-10 міста Любомль.



“Внаслідок пожежі знищено прибудову розміром 3х4 метри, житлову кімнату 4х5 метрів, речі домашнього вжитку, побутову техніку, меблі", – зазначив капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.



Повідомляють, ймовірна причина пожежі – коротке замикання електролічильника.



Доки рятувальники приборкували пожежі в Любомлі, о 16:30 годині спалахнула господарча споруда ще й в селі Замлиння.



На місце події виїхали рятувальники ДПРЧ-10 м Любомль та МПО Штунь.



“Внаслідок пожежі знищено 10 м² покрівлі, 12 м² перекриття, 8 м² дерев’яної стіни" - зауважив головний інспектор.



Також, ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Любомльщині 21 липня майже одночасно від короткого замикання електромережі та лічильника горіли дві будівлі – в місті Любомль та в селі Замлиння.Так, приблизько 0 15 годині вогонь охопив житловий будинок в місті Любомль на вулиці Євгена Коновальця, – про це Кордон повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській областіНа місце події одразу виїхали рятувальники ДПРЧ-10 міста Любомль.“Внаслідок пожежі знищено прибудову розміром 3х4 метри, житлову кімнату 4х5 метрів, речі домашнього вжитку, побутову техніку, меблі", – зазначив капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.Повідомляють, ймовірна причина пожежі – коротке замикання електролічильника.Доки рятувальники приборкували пожежі в Любомлі, о 16:30 годині спалахнула господарча споруда ще й в селі Замлиння.На місце події виїхали рятувальники ДПРЧ-10 м Любомль та МПО Штунь.“Внаслідок пожежі знищено 10 м² покрівлі, 12 м² перекриття, 8 м² дерев’яної стіни" - зауважив головний інспектор.Також, ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.

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