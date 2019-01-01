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Відомому луцькому співаку присвоять звання почесного громадянина міста

Відомому луцькому співаку присвоять звання почесного громадянина міста
Лучанину та народному артисту України Василю Чепелюку присвоять звання «Почесний громадянин Луцька».

Про це стало відомо під час засідання постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови сьогодні, 22 липня, пишуть Волинські Новини.

«Це знаний співак, лучанин. В нього дуже велика творча діяльність і внесок в культурну сферу міста. Він організував понад 30 благодійних концертів, кошти, виручені з яких віддали для потреб української армії», – зазначила начальник відділу кадрової роботи та нагород Віра Гудима.

Тож, члени профільної комісії таке рішення одноголосно ухвалили.

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Теги: Луцьк, Василь Чепелюк, почесний громадянин Луцька
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