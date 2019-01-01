Відомому луцькому співаку присвоять звання почесного громадянина міста

Василю Чепелюку присвоять звання «Почесний громадянин Луцька».



Про це стало відомо під час засідання постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови сьогодні, 22 липня, пишуть



«Це знаний співак, лучанин. В нього дуже велика творча діяльність і внесок в культурну сферу міста. Він організував понад 30 благодійних концертів, кошти, виручені з яких віддали для потреб української армії», – зазначила начальник відділу кадрової роботи та нагород Віра Гудима.



Тож, члени профільної комісії таке рішення одноголосно ухвалили.

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