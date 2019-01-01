Троє полеглих атовців стануть почесними громадянами Луцька





Про це стало відомо під час засідання постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови сьогодні, 22 липня, - пишуть



Зі слів начальниці відділу кадрової роботи та нагород Віри Гудими, у Луцькій міській раді уже підготували проєкт рішення щодо посмертного присвоєння високого звання «Почесний громадянин Луцька» чотирьом учасникам АТО із Луцька.



Відповідне звернення надійшло від голови ради громадської організації членів родин загиблих учасників АТО «Надія».



Тож, до нагородження званням «Почесний громадянин Луцька» посмертно представили бійців Сергія Грибкова, Андрія Єлістратова та Георгія Ольховського.



«Ці хлопці Герої, тож достойні мати це почесне звання», - зазначила Віра Гудима.



Члени профільної комісії рекомендували ініціативу до розгляду на сесії, одноголосно прийнявши позитивне рішення щодо цього питання.



Нагадаємо, особу



26-річний військовослужбовець із Луцька, старший розвідник 14-ї ОМБ



Георгій Ольховський загинув 23 серпня, а вже наступного дня у День Незалежності воїна зустрічали на Волині, зокрема у центрі Луцька домовину з тілом Георгія Ольховського чекали кілька тисяч лучан, які ставши на коліна, схилили перед ним голову. Зазначають, що боєць ніс службу у 15-ому окремому гірсько-піхотному Севастопольському батальйоні (15 ОГПБ, в/ч А1778) у складі 128-ої окремої гірсько-піхотної бригади. Сам він був родом із Сімферополя, разом з дружиною проживав у Луцьку, у нього залишився 1-річний син.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Трьом загиблим учасникам антитерористичної операції на Сході України посмертно присвоять звання «Почесний громадянин Луцька».Про це стало відомо під час засідання постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови сьогодні, 22 липня, - пишуть Волинські новини Зі слів начальниці відділу кадрової роботи та нагород, у Луцькій міській раді уже підготували проєкт рішення щодо посмертного присвоєння високого звання «Почесний громадянин Луцька» чотирьом учасникам АТО із Луцька.Відповідне звернення надійшло від голови ради громадської організації членів родин загиблих учасників АТО «Надія».Тож, до нагородження званням «Почесний громадянин Луцька» посмертно представили бійцівта«Ці хлопці Герої, тож достойні мати це почесне звання», - зазначила Віра Гудима.Члени профільної комісії рекомендували ініціативу до розгляду на сесії, одноголосно прийнявши позитивне рішення щодо цього питання.Нагадаємо, особу Грибкова Сергія Миколайовича вдалося встановити за результатами експертизи ДНК. Лучанин загинув ще 5 вересня 2014 року у Старобельському районі Луганської області. Його поховали як невідомого солдата у селі Чмирівка на Луганщині. Луцьк попрощався із Сергієм Грибковим, який знайшов вічний спокій на малій батьківщині через два роки після загибелі.26-річний військовослужбовець із Луцька, старший розвідник 14-ї ОМБ Андрій Єлістратов загинув на Луганщині , поблизу Попасної, у автомобілі, який із Волині привезли волонтери. В авто 8 серпня з протитанкової ракети влучили сепаратисти, в результаті чого чоловік отримав травми не сумісні з життям.загинув 23 серпня, а вже наступного дня у День Незалежності воїна зустрічали на Волині, зокрема у центрі Луцька домовину з тілом Георгія Ольховського чекали кілька тисяч лучан, які ставши на коліна, схилили перед ним голову. Зазначають, що боєць ніс службу у 15-ому окремому гірсько-піхотному Севастопольському батальйоні (15 ОГПБ, в/ч А1778) у складі 128-ої окремої гірсько-піхотної бригади. Сам він був родом із Сімферополя, разом з дружиною проживав у Луцьку, у нього залишився 1-річний син.

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