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У Луцьку з-під варти втік підозрюваний в злочинах: ввели план «Сирена»

У Луцьку з-під варти втік підозрюваний в злочинах: ввели план «Сирена»
Поліцейські Луцького відділу поліції встановлюють місцезнаходження Віталія Хоропова, 26 серпня 1988 року народження, без постійного місця проживання.

Про це повідомляє поліція Волині.

Громадянина затримали за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло або інше приміщення) Кримінального кодексу України.

Правопорушник перебував на лікуванні у Волинській обласній клінічній лікарні та сьогодні вранці втік з-під варти.

Поліція ввела в дію оперативний план "Сирена". Проводять заходи, спрямовані на встановлення місцезнаходження правопорушника.

Прикмети: зріст 170 см, руде волосся, руда борода. Був одягнений у сірі джинсові шорти, темні кросівки, світла футболка, синя спортивна кофта.

Поліція звертається до громадян з проханням, якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування вказаної особи, невідкладно повідомити правоохоронців за номером телефону 102. Конфіденційність гарантують.


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Теги: втеча, Волинь
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