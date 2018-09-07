У Луцьку зіткнулись два Daewoo: постраждала 7-річна дівчинка. ФОТО
Сьогодні, 11:41
У Луцьку на вулиці Набережна зіткнулись автомобілі Daewoo Lanos та Daewoo Matiz. Внаслідок ДТП постраждала 7-річна пасажирка Daewoo Matiz.
Аварія сталась у неділю, 21 дипня, – повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася о 14 годині. Поліцейські попередньо встановили, що 44-річний житель обласного центру, керуючи автомобілем Daewoo Lanos допустив зіткнення з автомобілем Daewoo Matiz, котрий зупинився перед нерегульованим пішохідним переходом пропустити перехожих. За кермом Daewoo Matiz перебувала 28-річна лучанка.
У ДТП тілесні ушкодження одержала 7-річна пасажирка автомобіля Daewoo Matiz. Її госпіталізували.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілій тілесні ушкодження слідчі поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.
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Аварія сталась у неділю, 21 дипня, – повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася о 14 годині. Поліцейські попередньо встановили, що 44-річний житель обласного центру, керуючи автомобілем Daewoo Lanos допустив зіткнення з автомобілем Daewoo Matiz, котрий зупинився перед нерегульованим пішохідним переходом пропустити перехожих. За кермом Daewoo Matiz перебувала 28-річна лучанка.
У ДТП тілесні ушкодження одержала 7-річна пасажирка автомобіля Daewoo Matiz. Її госпіталізували.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілій тілесні ушкодження слідчі поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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