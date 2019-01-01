На Волині рятувальники загасили пожежі на полях. ФОТО
Сьогодні, 16:20
Волинські рятувальники загасили дві пожежі на пшеничних полях.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
У період 15 – 21 липня працівники підрозділів пожежно-рятувальної служби Волинської області ліквідували 21 пожежу, під час яких врятували двох людей, здійснили 11 виїздів для проведення аварійно-рятувальних робіт.
Зокрема 19 липня рятувальники 5-ої ДПРЧ та 18-ої ДПРЧ ліквідували пожежу пшениці на корні на площі 1,5 га за межами села Верхнів Іваничівського району.
20 липня на тій же території рятувальники 5-ої ДПРЧ загасили пожежу пшениці на корні на площі 0,3 га.
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Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
У період 15 – 21 липня працівники підрозділів пожежно-рятувальної служби Волинської області ліквідували 21 пожежу, під час яких врятували двох людей, здійснили 11 виїздів для проведення аварійно-рятувальних робіт.
Зокрема 19 липня рятувальники 5-ої ДПРЧ та 18-ої ДПРЧ ліквідували пожежу пшениці на корні на площі 1,5 га за межами села Верхнів Іваничівського району.
20 липня на тій же території рятувальники 5-ої ДПРЧ загасили пожежу пшениці на корні на площі 0,3 га.
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