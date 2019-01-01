На Волині виборця з інвалідністю через «доступність» дільниці заносили на руках

У Маневичах внаслідок непристосованості дільниці для потреб людей із інвалідністю у виборця виникли труднощі із доступом до місця голосування.Відповідний факт зафіксував спостерігач ОПОРИ, - інформує прес-служба ОПОРИ.Зазначається, що дільниця №070654 розміщена у фойє будинку культури. На вході є пандус, який «заводить» на перший поверх. Проте сам процес голосування відбувається на другому поверсі, а пандуса чи ліфта між першим і другим поверхом всередині приміщення немає. Відтак, аби віддати свій голос, виборець прибув до приміщення із «групою підтримки» із двох осіб. Також на допомогу прийшов ще один виборець, який перебував на дільниці.За словам омбудсменки із захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА на Волині, у день голосування вона також проінспектувала низку луцьких дільниць на доступність – на жаль, далеко не всі із них пристосовані для людей із інвалідністю. Адже відповідно до п. 7 постанови ЦВК №5 від 19.01.2012 року приміщення для голосування повинні відповідати потребам громадян з інвалідністю.«Під час візитів я запитувала на дільницях, скільки в них голосує осіб з інвалідністю – на кожній дільниці є такі громадяни. Чому немає відповідних кабінок, пандусів? Хоча законодавство чітко передбачає, що всі дільниці мають бути обладнані пандусом, органи місцевого самоврядування цього не дотримуються», - зауважила Євгенія Коваленко.За її словами, із десяти дільниць у Луцьку, які вона відвідала, обладнані необхідним чином були лише три. Наприклад, на дільниці №071045 в одному із корпусів Східноєвропейського національного університету не було не лише пандусів, а й додаткового освітлення, що могло стати перешкодою для виборців. Не мали пандусів й дільниці №071042 та №071044 теж розміщені в корпусах університету.Згідно із офіційними відповіддю від місцевої влади, яку Євгенія Коваленко отримала напередодні виборів, у Луцьку необладнані 52 із 84 дільниць, а на усіх виборчих дільницях встановлене додаткове освітлення для людей зі слабким зором та спеціальні кабінки для голосування осіб з інвалідністю.