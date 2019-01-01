Кримчанин, який проголосував у Луцьку, обурений механізмом виборів для переселенців. ВІДЕО
Сьогодні, 17:35
Кримчанин Редван Зекір’яєв після анексії Криму Російською федерацією переїхав жити до Луцька. Із 2015 року має статус тимчасово переміщеної особи.
Він розповів, що бере активну участь у всіх виборах, - повідомляє Суспільне.
Кримчанин голосував на виборчій дільниці, що розташувалася у Луцькому педагогічному коледжі. Йому для голосування видали один бюлетень.
«Для мене здивування, що мені дали один бюлетень, а 2 не дали. Значить будемо голосувати по одному. Є таке утиснення кримчан, як негромадян України», - розповів переселенець із Криму.
Натомість секретар комісії Олена Карпюк каже, все у межах виборчого законодавства.
«Дається тільки бюлетень на голосування в багатомандатному виборчому окрузі. Людина має право проголосувати за партію. А вибрати канддата у Верховну Раду по мажоритарному виборчому округу людина не має права, так як не прописана у Луцьку», - зауважує секретар виборчої комісії.
Омбудсменка з виборчих прав Громадянської мережі «ОПОРА» на Волині Євгенія Коваленко зазначає, потрібно внести змінити в законодавство щодо процедури голосування.
"Вважається, що ці громадяни тимчасово змінили місце голосування. Тому їм видається один бюлетень. І внутрішньопереміщених осіб віднесли до таких, які тимчасово змінили місце голосування. По тому документу по якому вони голосують – це тимчасова зміна голосування. Це так само як я би на момент голосування перебувала я у Рівному – мені б теж дали тільки один бюлетень, тому що я там не проживаю», - пояснює вона.
За словами Євгенії Коваленко, цей механізм не стосується громадян, які голосують на спецдільницях.
Редван Зекір’яєв каже, що проголосував, щоб Україна залишилась Україною і він міг повернутися додому.
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Він розповів, що бере активну участь у всіх виборах, - повідомляє Суспільне.
Кримчанин голосував на виборчій дільниці, що розташувалася у Луцькому педагогічному коледжі. Йому для голосування видали один бюлетень.
«Для мене здивування, що мені дали один бюлетень, а 2 не дали. Значить будемо голосувати по одному. Є таке утиснення кримчан, як негромадян України», - розповів переселенець із Криму.
Натомість секретар комісії Олена Карпюк каже, все у межах виборчого законодавства.
«Дається тільки бюлетень на голосування в багатомандатному виборчому окрузі. Людина має право проголосувати за партію. А вибрати канддата у Верховну Раду по мажоритарному виборчому округу людина не має права, так як не прописана у Луцьку», - зауважує секретар виборчої комісії.
Омбудсменка з виборчих прав Громадянської мережі «ОПОРА» на Волині Євгенія Коваленко зазначає, потрібно внести змінити в законодавство щодо процедури голосування.
"Вважається, що ці громадяни тимчасово змінили місце голосування. Тому їм видається один бюлетень. І внутрішньопереміщених осіб віднесли до таких, які тимчасово змінили місце голосування. По тому документу по якому вони голосують – це тимчасова зміна голосування. Це так само як я би на момент голосування перебувала я у Рівному – мені б теж дали тільки один бюлетень, тому що я там не проживаю», - пояснює вона.
За словами Євгенії Коваленко, цей механізм не стосується громадян, які голосують на спецдільницях.
Редван Зекір’яєв каже, що проголосував, щоб Україна залишилась Україною і він міг повернутися додому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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