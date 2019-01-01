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Кримчанин, який проголосував у Луцьку, обурений механізмом виборів для переселенців. ВІДЕО

Кримчанин, який проголосував у Луцьку, обурений механізмом виборів для переселенців. ВІДЕО
Кримчанин Редван Зекір’яєв після анексії Криму Російською федерацією переїхав жити до Луцька. Із 2015 року має статус тимчасово переміщеної особи.

Він розповів, що бере активну участь у всіх виборах, - повідомляє Суспільне.

Кримчанин голосував на виборчій дільниці, що розташувалася у Луцькому педагогічному коледжі. Йому для голосування видали один бюлетень.

«Для мене здивування, що мені дали один бюлетень, а 2 не дали. Значить будемо голосувати по одному. Є таке утиснення кримчан, як негромадян України», - розповів переселенець із Криму.
Кримчанин, який проголосував у Луцьку, обурений механізмом виборів для переселенців. ВІДЕО

Натомість секретар комісії Олена Карпюк каже, все у межах виборчого законодавства.
Кримчанин, який проголосував у Луцьку, обурений механізмом виборів для переселенців. ВІДЕО

«Дається тільки бюлетень на голосування в багатомандатному виборчому окрузі. Людина має право проголосувати за партію. А вибрати канддата у Верховну Раду по мажоритарному виборчому округу людина не має права, так як не прописана у Луцьку», - зауважує секретар виборчої комісії.
Кримчанин, який проголосував у Луцьку, обурений механізмом виборів для переселенців. ВІДЕО

Омбудсменка з виборчих прав Громадянської мережі «ОПОРА» на Волині Євгенія Коваленко зазначає, потрібно внести змінити в законодавство щодо процедури голосування.

"Вважається, що ці громадяни тимчасово змінили місце голосування. Тому їм видається один бюлетень. І внутрішньопереміщених осіб віднесли до таких, які тимчасово змінили місце голосування. По тому документу по якому вони голосують – це тимчасова зміна голосування. Це так само як я би на момент голосування перебувала я у Рівному – мені б теж дали тільки один бюлетень, тому що я там не проживаю», - пояснює вона.

За словами Євгенії Коваленко, цей механізм не стосується громадян, які голосують на спецдільницях.

Редван Зекір’яєв каже, що проголосував, щоб Україна залишилась Україною і він міг повернутися додому.


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Теги: Луцьк, парламентські вибори, кримчанин
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