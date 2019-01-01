Тицяв патрульному хабар, аби владнати ситуацію: подробиці затримання п'яного водія під Луцьком





Про це пише патрульна поліція Волинської області.



Інцидент трапився вчора, близько 16 години. Після нетривалого переслідування водія наздогнали та заблокували.



Запах алкоголю з порожнини рота, почервоніння обличчя, нечітка мова свідчили про те, що чоловік був в стані сильного сп’яніння. На місці він відмовився проходити перевірку, але результат в наркодиспансері підтвердив – 1,74 проміле, що майже в 9 разів вище допустимої норми.



Уже біля відділку поліції 37-річний винуватець, не довго думаючи, поклав на сидіння службового автомобіля неправомірну вигоду в сумі 400 гривень.



«Нічого не фіксіруй, 400 вже даю і їдем в Жидичин», - сказав він поліцейському. Та на цьому не зупинився і запевнив, що надасть ще кілька тисяч гривень, якщо поїдуть за місцем його проживання.



Кількаразові попередження про кримінальну відповідальність за надання хабара не подіяло, тож на порушника одягли кайданки і викликали слідчо-оперативну групу для належної фіксації скоєного: тепер йому загрожує кримінальна відповідальність. Також оформили і адміністративні матеріали за невиконання вимог про зупинку і керування в нетверезому стані.



"Повага патрульному Тарасові Романюку за відмову від неправомірної вигоди", - резюмують у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Жидичин Ківерцівського району затримали п'яного водія, який на автомобілі ВАЗ тікав від правоохоронців . Втім, зухвалий порушник намагався всунути патрульному хабара.Про це пише патрульна поліція Волинської області.Інцидент трапився вчора, близько 16 години. Після нетривалого переслідування водія наздогнали та заблокували.Запах алкоголю з порожнини рота, почервоніння обличчя, нечітка мова свідчили про те, що чоловік був в стані сильного сп’яніння. На місці він відмовився проходити перевірку, але результат в наркодиспансері підтвердив – 1,74 проміле, що майже в 9 разів вище допустимої норми.Уже біля відділку поліції 37-річний винуватець, не довго думаючи, поклав на сидіння службового автомобіля неправомірну вигоду в сумі 400 гривень.«Нічого не фіксіруй, 400 вже даю і їдем в Жидичин», - сказав він поліцейському. Та на цьому не зупинився і запевнив, що надасть ще кілька тисяч гривень, якщо поїдуть за місцем його проживання.Кількаразові попередження про кримінальну відповідальність за надання хабара не подіяло, тож на порушника одягли кайданки і викликали слідчо-оперативну групу для належної фіксації скоєного: тепер йому загрожує кримінальна відповідальність. Також оформили і адміністративні матеріали за невиконання вимог про зупинку і керування в нетверезому стані."Повага патрульномуза відмову від неправомірної вигоди", - резюмують у дописі.

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