Тицяв патрульному хабар, аби владнати ситуацію: подробиці затримання п'яного водія під Луцьком
Сьогодні, 12:31
У селі Жидичин Ківерцівського району затримали п'яного водія, який на автомобілі ВАЗ тікав від правоохоронців. Втім, зухвалий порушник намагався всунути патрульному хабара.
Про це пише патрульна поліція Волинської області.
Інцидент трапився вчора, близько 16 години. Після нетривалого переслідування водія наздогнали та заблокували.
Запах алкоголю з порожнини рота, почервоніння обличчя, нечітка мова свідчили про те, що чоловік був в стані сильного сп’яніння. На місці він відмовився проходити перевірку, але результат в наркодиспансері підтвердив – 1,74 проміле, що майже в 9 разів вище допустимої норми.
Уже біля відділку поліції 37-річний винуватець, не довго думаючи, поклав на сидіння службового автомобіля неправомірну вигоду в сумі 400 гривень.
«Нічого не фіксіруй, 400 вже даю і їдем в Жидичин», - сказав він поліцейському. Та на цьому не зупинився і запевнив, що надасть ще кілька тисяч гривень, якщо поїдуть за місцем його проживання.
Кількаразові попередження про кримінальну відповідальність за надання хабара не подіяло, тож на порушника одягли кайданки і викликали слідчо-оперативну групу для належної фіксації скоєного: тепер йому загрожує кримінальна відповідальність. Також оформили і адміністративні матеріали за невиконання вимог про зупинку і керування в нетверезому стані.
"Повага патрульному Тарасові Романюку за відмову від неправомірної вигоди", - резюмують у дописі.
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Про це пише патрульна поліція Волинської області.
Інцидент трапився вчора, близько 16 години. Після нетривалого переслідування водія наздогнали та заблокували.
Запах алкоголю з порожнини рота, почервоніння обличчя, нечітка мова свідчили про те, що чоловік був в стані сильного сп’яніння. На місці він відмовився проходити перевірку, але результат в наркодиспансері підтвердив – 1,74 проміле, що майже в 9 разів вище допустимої норми.
Уже біля відділку поліції 37-річний винуватець, не довго думаючи, поклав на сидіння службового автомобіля неправомірну вигоду в сумі 400 гривень.
«Нічого не фіксіруй, 400 вже даю і їдем в Жидичин», - сказав він поліцейському. Та на цьому не зупинився і запевнив, що надасть ще кілька тисяч гривень, якщо поїдуть за місцем його проживання.
Кількаразові попередження про кримінальну відповідальність за надання хабара не подіяло, тож на порушника одягли кайданки і викликали слідчо-оперативну групу для належної фіксації скоєного: тепер йому загрожує кримінальна відповідальність. Також оформили і адміністративні матеріали за невиконання вимог про зупинку і керування в нетверезому стані.
"Повага патрульному Тарасові Романюку за відмову від неправомірної вигоди", - резюмують у дописі.
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