У Луцьку спостерігач зафіксувала незаконні дії виборчої комісії





Спостерігач ОПОРИ готує скаргу, - повідомляє



Так, спостерігач Громадянської мережі "ОПОРА", перебуваючи в окружній виборчій комісії №22, зафіксував факт, коли окружна виборча комісія зобов’язала дільничну виборчу комісію №071080 скласти протокол з позначкою «Уточнений» і при цьому віддали їм перший та другий примірники протоколу.



Таким чином, окружна виборча комісія порушила порядок розгляду документів дільничних виборчих комісій. Спостерігачі ОПОРИ готуються оскаржувати незаконні дії ОВК.



Нагадаємо, що відповідно до частини 7 статті 94 Закону України «Про вибори народних депутатів України» у разі виявлення в протоколі ДВК про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу або одномандатному окрузі виправлень, помилок, неточностей, які можливо усунути без повторного підрахунку голосів, ОВК своїм рішенням може зобов’язати ДВК внести зміни до встановлених результатів голосування виборців на виборчій дільниці шляхом складання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу або одномандатному окрузі з поміткою «Уточнений», про що зазначається у протоколі засідання ОВК. Протягом часу розгляду цього питання дільничною виборчою комісією, подані до ОВК примірники протоколів про про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу або одномандатному окрузі, виборчі бюлетені та інші виборчі документи, зазначені у частині 12 статті 91 цього закону, зберігаються в ОВК.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку окружна виборча комісія відправила ДВК №071080 (ОВО №22) складати протокол з позначкою «Уточнений» і при цьому віддала голові ДВК перший та другий примірники протоколів.Спостерігач ОПОРИ готує скаргу, - повідомляє прес-служба ОПОРИ Так, спостерігач Громадянської мережі "ОПОРА", перебуваючи в окружній виборчій комісії №22, зафіксував факт, коли окружна виборча комісія зобов’язала дільничну виборчу комісію №071080 скласти протокол з позначкою «Уточнений» і при цьому віддали їм перший та другий примірники протоколу.Таким чином, окружна виборча комісія порушила порядок розгляду документів дільничних виборчих комісій. Спостерігачі ОПОРИ готуються оскаржувати незаконні дії ОВК.Нагадаємо, що відповідно до частини 7 статті 94 Закону України «Про вибори народних депутатів України» у разі виявлення в протоколі ДВК про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу або одномандатному окрузі виправлень, помилок, неточностей, які можливо усунути без повторного підрахунку голосів, ОВК своїм рішенням може зобов’язати ДВК внести зміни до встановлених результатів голосування виборців на виборчій дільниці шляхом складання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу або одномандатному окрузі з поміткою «Уточнений», про що зазначається у протоколі засідання ОВК. Протягом часу розгляду цього питання дільничною виборчою комісією, подані до ОВК примірники протоколів про про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу або одномандатному окрузі, виборчі бюлетені та інші виборчі документи, зазначені у частині 12 статті 91 цього закону, зберігаються в ОВК.

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