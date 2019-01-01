вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку спостерігач зафіксувала незаконні дії виборчої комісії

У Луцьку спостерігач зафіксувала незаконні дії виборчої комісії
У Луцьку окружна виборча комісія відправила ДВК №071080 (ОВО №22) складати протокол з позначкою «Уточнений» і при цьому віддала голові ДВК перший та другий примірники протоколів.

Спостерігач ОПОРИ готує скаргу, - повідомляє прес-служба ОПОРИ.

Так, спостерігач Громадянської мережі "ОПОРА", перебуваючи в окружній виборчій комісії №22, зафіксував факт, коли окружна виборча комісія зобов’язала дільничну виборчу комісію №071080 скласти протокол з позначкою «Уточнений» і при цьому віддали їм перший та другий примірники протоколу.

Таким чином, окружна виборча комісія порушила порядок розгляду документів дільничних виборчих комісій. Спостерігачі ОПОРИ готуються оскаржувати незаконні дії ОВК.

Нагадаємо, що відповідно до частини 7 статті 94 Закону України «Про вибори народних депутатів України» у разі виявлення в протоколі ДВК про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу або одномандатному окрузі виправлень, помилок, неточностей, які можливо усунути без повторного підрахунку голосів, ОВК своїм рішенням може зобов’язати ДВК внести зміни до встановлених результатів голосування виборців на виборчій дільниці шляхом складання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу або одномандатному окрузі з поміткою «Уточнений», про що зазначається у протоколі засідання ОВК. Протягом часу розгляду цього питання дільничною виборчою комісією, подані до ОВК примірники протоколів про про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу або одномандатному окрузі, виборчі бюлетені та інші виборчі документи, зазначені у частині 12 статті 91 цього закону, зберігаються в ОВК.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, порушення, скарга, незаконні дії ОВК
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер один з авторів Конституції України
Сьогодні, 13:14
На Рівненщині гості фестивалю «Тарас Бульба» отруїлися шаурмою
Сьогодні, 13:03
У Луцьку спостерігач зафіксувала незаконні дії виборчої комісії
Сьогодні, 12:56
Стала відома причина моторошної аварії на Волині за участю «швидкої» і вантажівки
Сьогодні, 12:42
Тицяв патрульному хабар, аби владнати ситуацію: подробиці затримання п'яного водія під Луцьком
Сьогодні, 12:31
Схожі новини
У Луцьку чоловік в день виборів роздавав агітаційну газету У Луцьку чоловік в день виборів роздавав агітаційну газету
21 липень, 17:04
Алкоголь, матюки, крики: лучани потерпають від магазину-«наливайки» Алкоголь, матюки, крики: лучани потерпають від магазину-«наливайки»
19 липень, 14:22
У Луцьку викрили продавця, який продавав алкоголь у заборонений час. ФОТО У Луцьку викрили продавця, який продавав алкоголь у заборонений час. ФОТО
16 липень, 13:15
Водій луцької маршрутки випхав жінку із салону і відмовився везти до «кінцевої» Водій луцької маршрутки випхав жінку із салону і відмовився везти до «кінцевої»
30 червень, 13:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помер один з авторів Конституції України
Сьогодні, 13:14
 0
На Рівненщині гості фестивалю «Тарас Бульба» отруїлися шаурмою
Сьогодні, 13:03
 0
У Луцьку спостерігач зафіксувала незаконні дії виборчої комісії
Сьогодні, 12:56
 0
Стала відома причина моторошної аварії на Волині за участю «швидкої» і вантажівки
Сьогодні, 12:42
 0
Тицяв патрульному хабар, аби владнати ситуацію: подробиці затримання п'яного водія під Луцьком
Сьогодні, 12:31
 0
Медіа
відео
1/8
﻿