вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Рівненщині гості фестивалю «Тарас Бульба» отруїлися шаурмою

На Рівненщині гості фестивалю «Тарас Бульба» отруїлися шаурмою
У місті Дубно під час рок-фестивалю «Тарас Бульба» отруїлись люди.

Так, 20 та 22 липня за медичною допомогою з ознаками гострої кишкової інфекції звернулося 14 осіб. Серед захворілих 3 дітей, - пише Рівненський обласний лабораторний центр.

Своє захворювання пацієнти пов'язують з вживанням шаурми придбаної у підприємця, який розгорнув торгове місце під час рок-фестивалю «Тарас Бульба».

Нагадаємо, що у селищі Мізоч Здолбунівського району після святкування у кафе «Гурман» від отруєння постраждало 80 людей. А у популярній луцькій піцерії теж отруїлись люди.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: отруєння, фестиваль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер один з авторів Конституції України
Сьогодні, 13:14
На Рівненщині гості фестивалю «Тарас Бульба» отруїлися шаурмою
Сьогодні, 13:03
У Луцьку спостерігач зафіксувала незаконні дії виборчої комісії
Сьогодні, 12:56
Стала відома причина моторошної аварії на Волині за участю «швидкої» і вантажівки
Сьогодні, 12:42
Тицяв патрульному хабар, аби владнати ситуацію: подробиці затримання п'яного водія під Луцьком
Сьогодні, 12:31
Схожі новини
Відвідувачів «Бандерштату» кличуть на хорор квест Відвідувачів «Бандерштату» кличуть на хорор квест
Сьогодні, 05:17
У кафе на Волині люди отруїлися під час святкування випускного та дня народження У кафе на Волині люди отруїлися під час святкування випускного та дня народження
21 липень, 12:48
Майже всі, хто отруївся в луцькій «Фелічіті», досі в лікарні Майже всі, хто отруївся в луцькій «Фелічіті», досі в лікарні
21 липень, 09:17
16-річна дівчина у Луцьку напилася до алкогольної коми 16-річна дівчина у Луцьку напилася до алкогольної коми
19 липень, 11:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помер один з авторів Конституції України
Сьогодні, 13:14
 0
На Рівненщині гості фестивалю «Тарас Бульба» отруїлися шаурмою
Сьогодні, 13:03
 0
У Луцьку спостерігач зафіксувала незаконні дії виборчої комісії
Сьогодні, 12:56
 0
Стала відома причина моторошної аварії на Волині за участю «швидкої» і вантажівки
Сьогодні, 12:42
 0
Тицяв патрульному хабар, аби владнати ситуацію: подробиці затримання п'яного водія під Луцьком
Сьогодні, 12:31
 0
Медіа
відео
1/8
﻿