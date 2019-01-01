На Рівненщині гості фестивалю «Тарас Бульба» отруїлися шаурмою
Сьогодні, 13:03
У місті Дубно під час рок-фестивалю «Тарас Бульба» отруїлись люди.
Так, 20 та 22 липня за медичною допомогою з ознаками гострої кишкової інфекції звернулося 14 осіб. Серед захворілих 3 дітей, - пише Рівненський обласний лабораторний центр.
Своє захворювання пацієнти пов'язують з вживанням шаурми придбаної у підприємця, який розгорнув торгове місце під час рок-фестивалю «Тарас Бульба».
Нагадаємо, що у селищі Мізоч Здолбунівського району після святкування у кафе «Гурман» від отруєння постраждало 80 людей. А у популярній луцькій піцерії теж отруїлись люди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, 20 та 22 липня за медичною допомогою з ознаками гострої кишкової інфекції звернулося 14 осіб. Серед захворілих 3 дітей, - пише Рівненський обласний лабораторний центр.
Своє захворювання пацієнти пов'язують з вживанням шаурми придбаної у підприємця, який розгорнув торгове місце під час рок-фестивалю «Тарас Бульба».
Нагадаємо, що у селищі Мізоч Здолбунівського району після святкування у кафе «Гурман» від отруєння постраждало 80 людей. А у популярній луцькій піцерії теж отруїлись люди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Помер один з авторів Конституції України
Сьогодні, 13:14
На Рівненщині гості фестивалю «Тарас Бульба» отруїлися шаурмою
Сьогодні, 13:03
У Луцьку спостерігач зафіксувала незаконні дії виборчої комісії
Сьогодні, 12:56
Тицяв патрульному хабар, аби владнати ситуацію: подробиці затримання п'яного водія під Луцьком
Сьогодні, 12:31