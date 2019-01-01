Показали, як працюють митні склади на Волині*





Про тонкощі їх роботи розповідає керівник відділу митних брокерів Ірина Демяник.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Що таке митний склад та як він працює розповідають у новому відеоблозі компанії WEST AUTO HUB . На території комплексу знаходиться два склади: відкритого та закритого типу. Там можна зберігати іноземні та українські товари під повним митним контролем. Усі вони умовно звільнені від оподаткування митними платежами, також до них не застосовують заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.Про тонкощі їх роботи розповідає керівник відділу митних брокерів

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