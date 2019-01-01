вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Показали, як працюють митні склади на Волині*

Показали, як працюють митні склади на Волині*
Що таке митний склад та як він працює розповідають у новому відеоблозі компанії WEST AUTO HUB. На території комплексу знаходиться два склади: відкритого та закритого типу. Там можна зберігати іноземні та українські товари під повним митним контролем. Усі вони умовно звільнені від оподаткування митними платежами, також до них не застосовують заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Про тонкощі їх роботи розповідає керівник відділу митних брокерів Ірина Демяник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: WEST AUTO HUB, Луцьк, митний склад
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські прикордонники знайшли контрабандні цигарки та гумовий човен. ФОТО
Сьогодні, 14:12
Знайшли чоловіка, який втік з-під варти у Луцьку
Сьогодні, 14:06
Показали, як працюють митні склади на Волині*
Сьогодні, 14:05
На Волині – штормове попередження
Сьогодні, 14:02
У Любешівському лісгоспі – новий директор
Сьогодні, 13:48
Схожі новини
WEST AUTO HUB пропонує місце для організації подій* WEST AUTO HUB пропонує місце для організації подій*
16 липень, 17:25
Де у Луцьку можна купити вживане авто з Європи?* Де у Луцьку можна купити вживане авто з Європи?*
03 травень, 09:02
Як самостійно розмитнити авто з-за кордону: поради від фахівця* Як самостійно розмитнити авто з-за кордону: поради від фахівця*
24 квітень, 11:36
У Луцьку вперше з’явилася можливість взяти у лізинг вживане авто* У Луцьку вперше з’явилася можливість взяти у лізинг вживане авто*
18 квітень, 09:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Топ-10 відомих політиків, які не проходять до Верховної Ради
Сьогодні, 14:50
 0
Затримання втікача з-під варти у Луцьку: відомі деталі
Сьогодні, 14:45
 0
На Волині обвалилася частина утеплення з будівлі міської ради
Сьогодні, 14:44
 0
Двоє волинян отримають президентську стипендію
Сьогодні, 14:28
 0
Іноземець намагався провезти в Україну контрабандні цигарки у паливному баці авто. ФОТО
Сьогодні, 14:17
 0
Медіа
відео
1/8
﻿