Помер один з авторів Конституції України





Про це повідомляє



За даними видання, причиною смерті став інфаркт.



Віктор Мусіяка народився 28 червня 1946 року в Миколаївській області. У 1973 році закінчив Харківський юридичний інститут, там же почав викладацьку діяльність. З 1983 по 1996 роки був завідувачем кафедри цивільного права, проректором Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого. У 2000 - 2002 роках завідував кафедрою галузевих юридичних наук юридичного факультету Національного університету Києво-Могилянська академія.



Був народним депутатом України другого скликання з квітня 1994 до квітня 1998 року. З листопада 1995 року до червня 1996 був постійним представником президента у Верховній Раді України.



Мусіяка - автор близько 120 наукових праць, один з авторів Конституції України.



В останні роки Мусіяка був науковим консультантом Центру Разумкова з правових питань.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У віці 73 років у понеділок, 22 липня, помер український юрист і політичний діяч Віктор Мусіяка, який є співавтором Конституції УкраїниПро це повідомляє LB.ua. За даними видання, причиною смерті став інфаркт.Віктор Мусіяка народився 28 червня 1946 року в Миколаївській області. У 1973 році закінчив Харківський юридичний інститут, там же почав викладацьку діяльність. З 1983 по 1996 роки був завідувачем кафедри цивільного права, проректором Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого. У 2000 - 2002 роках завідував кафедрою галузевих юридичних наук юридичного факультету Національного університету Києво-Могилянська академія.Був народним депутатом України другого скликання з квітня 1994 до квітня 1998 року. З листопада 1995 року до червня 1996 був постійним представником президента у Верховній Раді України.Мусіяка - автор близько 120 наукових праць, один з авторів Конституції України.В останні роки Мусіяка був науковим консультантом Центру Разумкова з правових питань.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію