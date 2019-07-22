Помер один з авторів Конституції України
Сьогодні, 13:14
У віці 73 років у понеділок, 22 липня, помер український юрист і політичний діяч Віктор Мусіяка, який є співавтором Конституції України
Про це повідомляє LB.ua.
За даними видання, причиною смерті став інфаркт.
Віктор Мусіяка народився 28 червня 1946 року в Миколаївській області. У 1973 році закінчив Харківський юридичний інститут, там же почав викладацьку діяльність. З 1983 по 1996 роки був завідувачем кафедри цивільного права, проректором Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого. У 2000 - 2002 роках завідував кафедрою галузевих юридичних наук юридичного факультету Національного університету Києво-Могилянська академія.
Був народним депутатом України другого скликання з квітня 1994 до квітня 1998 року. З листопада 1995 року до червня 1996 був постійним представником президента у Верховній Раді України.
Мусіяка - автор близько 120 наукових праць, один з авторів Конституції України.
В останні роки Мусіяка був науковим консультантом Центру Разумкова з правових питань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє LB.ua.
За даними видання, причиною смерті став інфаркт.
Віктор Мусіяка народився 28 червня 1946 року в Миколаївській області. У 1973 році закінчив Харківський юридичний інститут, там же почав викладацьку діяльність. З 1983 по 1996 роки був завідувачем кафедри цивільного права, проректором Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого. У 2000 - 2002 роках завідував кафедрою галузевих юридичних наук юридичного факультету Національного університету Києво-Могилянська академія.
Був народним депутатом України другого скликання з квітня 1994 до квітня 1998 року. З листопада 1995 року до червня 1996 був постійним представником президента у Верховній Раді України.
Мусіяка - автор близько 120 наукових праць, один з авторів Конституції України.
В останні роки Мусіяка був науковим консультантом Центру Разумкова з правових питань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Помер один з авторів Конституції України
Сьогодні, 13:14
На Рівненщині гості фестивалю «Тарас Бульба» отруїлися шаурмою
Сьогодні, 13:03
У Луцьку спостерігач зафіксувала незаконні дії виборчої комісії
Сьогодні, 12:56
Тицяв патрульному хабар, аби владнати ситуацію: подробиці затримання п'яного водія під Луцьком
Сьогодні, 12:31