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Помер один з авторів Конституції України

Помер один з авторів Конституції України
У віці 73 років у понеділок, 22 липня, помер український юрист і політичний діяч Віктор Мусіяка, який є співавтором Конституції України

Про це повідомляє LB.ua.

За даними видання, причиною смерті став інфаркт.

Віктор Мусіяка народився 28 червня 1946 року в Миколаївській області. У 1973 році закінчив Харківський юридичний інститут, там же почав викладацьку діяльність. З 1983 по 1996 роки був завідувачем кафедри цивільного права, проректором Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого. У 2000 - 2002 роках завідував кафедрою галузевих юридичних наук юридичного факультету Національного університету Києво-Могилянська академія.

Був народним депутатом України другого скликання з квітня 1994 до квітня 1998 року. З листопада 1995 року до червня 1996 був постійним представником президента у Верховній Раді України.

Мусіяка - автор близько 120 наукових праць, один з авторів Конституції України.

В останні роки Мусіяка був науковим консультантом Центру Разумкова з правових питань.

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Теги: Віктор Мусіяка, смерть
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