Де на Волині та у Луцьку не буде світла 23 липня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 23 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Селець, вул. Шкільна, Молодіжна
2. 09:00-17:00
с. Полом’яне, вул. Весела
Горохівський район
Інформацію не надано
Іваничівський район
1. ПЛ-10 кВ Л 55-05 буде виконуватись к/р
Р-246; 10:00-17:00 с. Морозовичі (частково), с. Волиця-Морозовичі, с. Русовичі, с. Шахтарське, с. Бужанка (частково)
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3, Л-4 від КТП-263 буде виконуватись чистка траси; 9:30-16:30 с. Бужанка по вул. Перемоги
Камінь-Каширський район
Інформацію не надано
Ківерцівський район
1.9:00-16:00
смт.Цумань
вул.Терешкової,21-29/непарні/,36-58/парні,
2. КТП-334 10:00-15:00 смт.Олика
вул. Грушевського вул. Ватутіна вул. Руденка
3. КТП-408 9:00-16:00 с.Жабка
вул.Санаторна
Ковельський район
1.
ПЛ-10кВ Л.100-07, Л.100-06
(ТП-289,ТП-273,
ТП-290, ТП-291,
ТП-327)
9:00-17:00 С/Р Любитів
ПАТ"Укртрансгаз"
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
Церква
СТ "Каскад-Плюс"
Ковельське Райво
Ковельське МТМО
с.Рокитниця
с.Ворона
2.
ПЛ-10кВ Л.74-06
(ТП-53, ТП-52, ТП-45, ТП-85, ТП-44, ТП-319, ТП-97, ТП-83, ТП-367, ТП-43, ТП-613)
9:00-17:00 СТзОВ "Вежа"
ФОП Топоровський О.Є
ФОП Горинович В.П.
С/Р Сільце
Ковельське МТМО ФАП с.Сільце
Ковельське Райво школа
СВК "Берізка"
Вол.дирекція УДППЗ
ПАТ"Укртелеком"
Ковельське П-во вет.медицини
Голобське споживче товариство
Церква
Ковельське МТМО ФАП с.Підліси
ФОП Філіпчук В.В.
Вол.дирекція УДППЗ
с.Сільце
с.Підліси
с.Арсоновичі
с.Угли
3.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №475
9:00-17:00 ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР"
ДП"Рівен.цех зв'язку
РЖКП №1
м.Ковель, вул.Луцька
4.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №557
9:00-17:00
ТзОВ "Брума"
Львівська залізниця
с.Доротище
5.ПЛ-0,4кВ від КТП
№3
9:00-17:00
побут
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
Інформацію не надано
Луцький район
1. КТП-255 09:30-17:00 Школа, Полонківське споживче товариство. с. Мстишин вул. Центральна, Механізаторів, Степова.
2. ПЛ-10 кВ Л-31-01 від к.8 ЗТП-474 09:30 – 17:00 ФОП Яцишин, ФОП Кіселюк, ОК «Ялинка», ОК «Криниця», ФОП Бохонюк, ФАП с. Богушівка,
Управління освіти Луцькоі міської ради – табір «Ровесник, садівниче товариство «Боголюби», ФОП Коновал, ТзОВ «Укртауер» - вежа зв’язку с. Богушівка, вул. Лісова, Миру, Зелена, Іванівка, Хутірська.
с. Всеволодівка, вул. Степова
Боголюби, вул. Тиха, 40 р Перемоги
3. КТП-47 10:00-16:00 с. Садів вул. Молодіжна
4. ПЛ-10 Л-32-04 від ЛР-135 9:00-17:00 с. Романівка – ФАП, магазин
с. Озеряни – ДГ «Перемога», магазин Полонківського СТ, ФАП, клуб
Радомишель – «Агротехсервіс», церква, С/Р Радомишель, дитсадок, школа, ФАП, АТС «Укртелеком», магазин Полонківського СТ, ФОП Гупало, «Київстар», «Укртауер» с. Романівка
с. Радомишель, вул. Центральна, Церковна, Ранкова, Шевченка, Л.Українки, Рокинська, Піддубинська.
с. Озеряни, вул. Незалежності, Лісова, Молодіжна
5. КТП-439 9:00-16:00 с. Чаруків вул. Поштова
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
Побут, Магазини. Школа с. Нудижи
Любешівський район
1. 10:00-17:00
Вишка мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар», Вишка мобільного зв’язку Лайф, ФОП Бубало, ФОП Пугач, ФОП Хвесик М.С, Швайко О.П, ФОП Хвесих І.М, ТзОВ «Сосна» забійний цех смт.Любешів вул.Березня, Костюшка,
с.Рудка, Наїздово, Коновка
Маневицький район
Інформацію не надано
місто Нововолинськ
1. 09:00 – 17:00
м.Нововолинськ
вул.Хвильового, 1-18
вул.Володимирська, 1-27
вул.Дорошенка, 44-70
б-р Шевченка, 44А
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-40 09:00 – 17:00 Стоматологічний кабінет Недищук Е.М. м.Нововолинськ
вул.Зелена, 1-15, 2-14
п0т Дружби, 31-33
Ратнівський район
1 ПЛ-10 кВ Л66-02 від ЛР-73 23.07.19
з 10:00 до 17:00 с. Датинь:
66-02 ЗТП-309 Датинь (ферма);
Фізична особа-підприємець Авдіюк Сергій Васильович;
Фізична особа-підприємець Заліпа Наталія Миколаївна;
66-02 КТП-348 Датинь (клуб);
Молитовний будинок с. Датинь;
ФАП с. Датинь;
СШ Свердловина с.Датинь;
Пилорама Датинь;
Православна Церква с.Датинь;
Фізична особа-підприємець Сич Тетяна Яківна;
с. Велимче:
66-02 ЗТП-288 Велимче (школа);
Фізична особа- підприємець Левонюк Світлана Петрівна;
Торговий центр Велимче;
Кафе-бар"Хуторок" с.Велимче;
Магазин "Даринка"Велимче;
с/р Велимче;
Д/с с.Велимче;
Ларьок "Оленка"с.Велимче;
Продмаг с.Велимче;
Магазин"Дар" с.Велимче;
Магазин"Кошик" с.Велимче;
Ларьок"Любарт" с.Велимче;
66-02 КТП-336 Велимче (сіносушилка);
Фізична особа-підприємець Геч Тетяна Семенівна;
Бар"Турія "Велимче;
Церква Велимче;
Д/с Свердловина с.Велимче;
млин с.Велимче;
Аптека с.Велимче;
Волинська дирекція ПАТ"Укрпошта";
Ветаптека с.Велимче;
Велимче"Ритуал";
Ларьок "Рукавичка"Велимче
СГПП "Надія"
Фізична особа-підприємець Савлук Галина Миколаївна
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КОЛЯДА НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА Повністю без постачання:
с. Велимче, с. Датинь
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 с.Уляники рибучасток, свинарник. с.Уляники вул.Центральна.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-242 9:00-17:00 с.Ольганівка вул.Гранична, 32-56,59-79.
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-377 9:00-17:00 с.Копачівка СКЗ, кіоск, торговий павільйон, с.Копачівка вул.Першотравнева,73-131, 50-128, 51-71,
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
6. ПЛ-10кВ Л30-04 9:00-17:00 м.Рожище цех,контора, майстерня, виробнича база, АЗС,. м.Рожище вул.Терешкової,2-18,1-21.
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски
8. ПЛ-10кВ Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище артскважина, майстерня, ГРП, м.Рожище вул.Куліша,26-115,Шевченка,107-144,83-105, Чехова,13-30,Лугова, П.Савєльєвої,1-34, Островського,1-45,Лермонтова,14,Кольцова,41-51,К.Шолокадзе,45-91,52-114,
9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня
10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-47 9:00-17:00 с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова
11. ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-325 9:00-17:00 с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру
13. ЗТП-87 9:00-17:00 ЗОШ №2, музична школа, музей, райсоцзабез, магазин "Гостинець", Релігійна громада "Свідки Єгови", ПП "Контакт", Громада ЄХБ м.Рожище, П-ць Ковальчук Ю.О. м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців, І.Франка, Філатова, 1Травня,8, Привокзальна, О.Степанюка, Грабовського
14. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-331 9:00-17:00 м.Рожище лікарня.
15. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 9:00-17:00 м.Рожище притулок, адмінприміщення, КНС. м.Рожище вул.Куліша, 28А,30А,32А,34А.
Старовижівський район
1. ПЛ-10-Л-27-08
КТП-191 10:00-16:00 с. Залюття, Чевель, Текля,
Глухи-повністю
Ст.Вижва вул.Михайлівська, Ювілейна
Турійський район
1. 10:00-16:00
Кульчинська с/р – адмінприміщення, клуб, котельня, вод.башня, школа, столова, АТС, ГРП, пошта, ТРСТ- магазин, СКЗ, пункт прийому молока, ФОП Данилюк О.А., Давидюк З.Г. – магазин, КСС, ОПС, церква, «Аміла»- магазин, ФОП Заброда М.Р.- магазин, ТзОВ «ВВ АГРО» - пекарня,ФОП Поприч О.М.- магазин, ФГ «Соломія» - тр.бр.,КЗС, ФОП Чибізов В.П.- цех, СТзОВ2 ім.Л.Укр.»
с.Кульчин, Мировичі, Кустичі, Дуліби
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Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Селець, вул. Шкільна, Молодіжна
2. 09:00-17:00
с. Полом’яне, вул. Весела
Горохівський район
Інформацію не надано
Іваничівський район
1. ПЛ-10 кВ Л 55-05 буде виконуватись к/р
Р-246; 10:00-17:00 с. Морозовичі (частково), с. Волиця-Морозовичі, с. Русовичі, с. Шахтарське, с. Бужанка (частково)
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3, Л-4 від КТП-263 буде виконуватись чистка траси; 9:30-16:30 с. Бужанка по вул. Перемоги
Камінь-Каширський район
Інформацію не надано
Ківерцівський район
1.9:00-16:00
смт.Цумань
вул.Терешкової,21-29/непарні/,36-58/парні,
2. КТП-334 10:00-15:00 смт.Олика
вул. Грушевського вул. Ватутіна вул. Руденка
3. КТП-408 9:00-16:00 с.Жабка
вул.Санаторна
Ковельський район
1.
ПЛ-10кВ Л.100-07, Л.100-06
(ТП-289,ТП-273,
ТП-290, ТП-291,
ТП-327)
9:00-17:00 С/Р Любитів
ПАТ"Укртрансгаз"
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
Церква
СТ "Каскад-Плюс"
Ковельське Райво
Ковельське МТМО
с.Рокитниця
с.Ворона
2.
ПЛ-10кВ Л.74-06
(ТП-53, ТП-52, ТП-45, ТП-85, ТП-44, ТП-319, ТП-97, ТП-83, ТП-367, ТП-43, ТП-613)
9:00-17:00 СТзОВ "Вежа"
ФОП Топоровський О.Є
ФОП Горинович В.П.
С/Р Сільце
Ковельське МТМО ФАП с.Сільце
Ковельське Райво школа
СВК "Берізка"
Вол.дирекція УДППЗ
ПАТ"Укртелеком"
Ковельське П-во вет.медицини
Голобське споживче товариство
Церква
Ковельське МТМО ФАП с.Підліси
ФОП Філіпчук В.В.
Вол.дирекція УДППЗ
с.Сільце
с.Підліси
с.Арсоновичі
с.Угли
3.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №475
9:00-17:00 ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР"
ДП"Рівен.цех зв'язку
РЖКП №1
м.Ковель, вул.Луцька
4.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №557
9:00-17:00
ТзОВ "Брума"
Львівська залізниця
с.Доротище
5.ПЛ-0,4кВ від КТП
№3
9:00-17:00
побут
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
Інформацію не надано
Луцький район
1. КТП-255 09:30-17:00 Школа, Полонківське споживче товариство. с. Мстишин вул. Центральна, Механізаторів, Степова.
2. ПЛ-10 кВ Л-31-01 від к.8 ЗТП-474 09:30 – 17:00 ФОП Яцишин, ФОП Кіселюк, ОК «Ялинка», ОК «Криниця», ФОП Бохонюк, ФАП с. Богушівка,
Управління освіти Луцькоі міської ради – табір «Ровесник, садівниче товариство «Боголюби», ФОП Коновал, ТзОВ «Укртауер» - вежа зв’язку с. Богушівка, вул. Лісова, Миру, Зелена, Іванівка, Хутірська.
с. Всеволодівка, вул. Степова
Боголюби, вул. Тиха, 40 р Перемоги
3. КТП-47 10:00-16:00 с. Садів вул. Молодіжна
4. ПЛ-10 Л-32-04 від ЛР-135 9:00-17:00 с. Романівка – ФАП, магазин
с. Озеряни – ДГ «Перемога», магазин Полонківського СТ, ФАП, клуб
Радомишель – «Агротехсервіс», церква, С/Р Радомишель, дитсадок, школа, ФАП, АТС «Укртелеком», магазин Полонківського СТ, ФОП Гупало, «Київстар», «Укртауер» с. Романівка
с. Радомишель, вул. Центральна, Церковна, Ранкова, Шевченка, Л.Українки, Рокинська, Піддубинська.
с. Озеряни, вул. Незалежності, Лісова, Молодіжна
5. КТП-439 9:00-16:00 с. Чаруків вул. Поштова
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
Побут, Магазини. Школа с. Нудижи
Любешівський район
1. 10:00-17:00
Вишка мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар», Вишка мобільного зв’язку Лайф, ФОП Бубало, ФОП Пугач, ФОП Хвесик М.С, Швайко О.П, ФОП Хвесих І.М, ТзОВ «Сосна» забійний цех смт.Любешів вул.Березня, Костюшка,
с.Рудка, Наїздово, Коновка
Маневицький район
Інформацію не надано
місто Нововолинськ
1. 09:00 – 17:00
м.Нововолинськ
вул.Хвильового, 1-18
вул.Володимирська, 1-27
вул.Дорошенка, 44-70
б-р Шевченка, 44А
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-40 09:00 – 17:00 Стоматологічний кабінет Недищук Е.М. м.Нововолинськ
вул.Зелена, 1-15, 2-14
п0т Дружби, 31-33
Ратнівський район
1 ПЛ-10 кВ Л66-02 від ЛР-73 23.07.19
з 10:00 до 17:00 с. Датинь:
66-02 ЗТП-309 Датинь (ферма);
Фізична особа-підприємець Авдіюк Сергій Васильович;
Фізична особа-підприємець Заліпа Наталія Миколаївна;
66-02 КТП-348 Датинь (клуб);
Молитовний будинок с. Датинь;
ФАП с. Датинь;
СШ Свердловина с.Датинь;
Пилорама Датинь;
Православна Церква с.Датинь;
Фізична особа-підприємець Сич Тетяна Яківна;
с. Велимче:
66-02 ЗТП-288 Велимче (школа);
Фізична особа- підприємець Левонюк Світлана Петрівна;
Торговий центр Велимче;
Кафе-бар"Хуторок" с.Велимче;
Магазин "Даринка"Велимче;
с/р Велимче;
Д/с с.Велимче;
Ларьок "Оленка"с.Велимче;
Продмаг с.Велимче;
Магазин"Дар" с.Велимче;
Магазин"Кошик" с.Велимче;
Ларьок"Любарт" с.Велимче;
66-02 КТП-336 Велимче (сіносушилка);
Фізична особа-підприємець Геч Тетяна Семенівна;
Бар"Турія "Велимче;
Церква Велимче;
Д/с Свердловина с.Велимче;
млин с.Велимче;
Аптека с.Велимче;
Волинська дирекція ПАТ"Укрпошта";
Ветаптека с.Велимче;
Велимче"Ритуал";
Ларьок "Рукавичка"Велимче
СГПП "Надія"
Фізична особа-підприємець Савлук Галина Миколаївна
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КОЛЯДА НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА Повністю без постачання:
с. Велимче, с. Датинь
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 с.Уляники рибучасток, свинарник. с.Уляники вул.Центральна.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-242 9:00-17:00 с.Ольганівка вул.Гранична, 32-56,59-79.
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-377 9:00-17:00 с.Копачівка СКЗ, кіоск, торговий павільйон, с.Копачівка вул.Першотравнева,73-131, 50-128, 51-71,
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
6. ПЛ-10кВ Л30-04 9:00-17:00 м.Рожище цех,контора, майстерня, виробнича база, АЗС,. м.Рожище вул.Терешкової,2-18,1-21.
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски
8. ПЛ-10кВ Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище артскважина, майстерня, ГРП, м.Рожище вул.Куліша,26-115,Шевченка,107-144,83-105, Чехова,13-30,Лугова, П.Савєльєвої,1-34, Островського,1-45,Лермонтова,14,Кольцова,41-51,К.Шолокадзе,45-91,52-114,
9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня
10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-47 9:00-17:00 с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова
11. ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-325 9:00-17:00 с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру
13. ЗТП-87 9:00-17:00 ЗОШ №2, музична школа, музей, райсоцзабез, магазин "Гостинець", Релігійна громада "Свідки Єгови", ПП "Контакт", Громада ЄХБ м.Рожище, П-ць Ковальчук Ю.О. м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців, І.Франка, Філатова, 1Травня,8, Привокзальна, О.Степанюка, Грабовського
14. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-331 9:00-17:00 м.Рожище лікарня.
15. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 9:00-17:00 м.Рожище притулок, адмінприміщення, КНС. м.Рожище вул.Куліша, 28А,30А,32А,34А.
Старовижівський район
1. ПЛ-10-Л-27-08
КТП-191 10:00-16:00 с. Залюття, Чевель, Текля,
Глухи-повністю
Ст.Вижва вул.Михайлівська, Ювілейна
Турійський район
1. 10:00-16:00
Кульчинська с/р – адмінприміщення, клуб, котельня, вод.башня, школа, столова, АТС, ГРП, пошта, ТРСТ- магазин, СКЗ, пункт прийому молока, ФОП Данилюк О.А., Давидюк З.Г. – магазин, КСС, ОПС, церква, «Аміла»- магазин, ФОП Заброда М.Р.- магазин, ТзОВ «ВВ АГРО» - пекарня,ФОП Поприч О.М.- магазин, ФГ «Соломія» - тр.бр.,КЗС, ФОП Чибізов В.П.- цех, СТзОВ2 ім.Л.Укр.»
с.Кульчин, Мировичі, Кустичі, Дуліби
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