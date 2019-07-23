Де на Волині та у Луцьку не буде світла 23 липня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 23 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00-17:00с. Селець, вул. Шкільна, Молодіжна2. 09:00-17:00с. Полом’яне, вул. ВеселаІнформацію не надано1. ПЛ-10 кВ Л 55-05 буде виконуватись к/рР-246; 10:00-17:00 с. Морозовичі (частково), с. Волиця-Морозовичі, с. Русовичі, с. Шахтарське, с. Бужанка (частково)2. ПЛ-0,4 кВ Л-3, Л-4 від КТП-263 буде виконуватись чистка траси; 9:30-16:30 с. Бужанка по вул. ПеремогиІнформацію не надано1.9:00-16:00смт.Цуманьвул.Терешкової,21-29/непарні/,36-58/парні,2. КТП-334 10:00-15:00 смт.Оликавул. Грушевського вул. Ватутіна вул. Руденка3. КТП-408 9:00-16:00 с.Жабкавул.Санаторна1.ПЛ-10кВ Л.100-07, Л.100-06(ТП-289,ТП-273,ТП-290, ТП-291,ТП-327)9:00-17:00 С/Р ЛюбитівПАТ"Укртрансгаз"Львівська філія ПрАТ"Київстар"ЦеркваСТ "Каскад-Плюс"Ковельське РайвоКовельське МТМОс.Рокитницяс.Ворона2.ПЛ-10кВ Л.74-06(ТП-53, ТП-52, ТП-45, ТП-85, ТП-44, ТП-319, ТП-97, ТП-83, ТП-367, ТП-43, ТП-613)9:00-17:00 СТзОВ "Вежа"ФОП Топоровський О.ЄФОП Горинович В.П.С/Р СільцеКовельське МТМО ФАП с.СільцеКовельське Райво школаСВК "Берізка"Вол.дирекція УДППЗПАТ"Укртелеком"Ковельське П-во вет.медициниГолобське споживче товариствоЦеркваКовельське МТМО ФАП с.ПідлісиФОП Філіпчук В.В.Вол.дирекція УДППЗс.Сільцес.Підлісис.Арсоновичіс.Угли3.ПЛ-0,4кВ від ЗТП №4759:00-17:00 ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР"ДП"Рівен.цех зв'язкуРЖКП №1м.Ковель, вул.Луцька4.ПЛ-0,4кВ від ЗТП №5579:00-17:00ТзОВ "Брума"Львівська залізницяс.Доротище5.ПЛ-0,4кВ від КТП№39:00-17:00побутІнформацію не наданоІнформацію не надано1. КТП-255 09:30-17:00 Школа, Полонківське споживче товариство. с. Мстишин вул. Центральна, Механізаторів, Степова.2. ПЛ-10 кВ Л-31-01 від к.8 ЗТП-474 09:30 – 17:00 ФОП Яцишин, ФОП Кіселюк, ОК «Ялинка», ОК «Криниця», ФОП Бохонюк, ФАП с. Богушівка,Управління освіти Луцькоі міської ради – табір «Ровесник, садівниче товариство «Боголюби», ФОП Коновал, ТзОВ «Укртауер» - вежа зв’язку с. Богушівка, вул. Лісова, Миру, Зелена, Іванівка, Хутірська.с. Всеволодівка, вул. СтеповаБоголюби, вул. Тиха, 40 р Перемоги3. КТП-47 10:00-16:00 с. Садів вул. Молодіжна4. ПЛ-10 Л-32-04 від ЛР-135 9:00-17:00 с. Романівка – ФАП, магазинс. Озеряни – ДГ «Перемога», магазин Полонківського СТ, ФАП, клубРадомишель – «Агротехсервіс», церква, С/Р Радомишель, дитсадок, школа, ФАП, АТС «Укртелеком», магазин Полонківського СТ, ФОП Гупало, «Київстар», «Укртауер» с. Романівкас. Радомишель, вул. Центральна, Церковна, Ранкова, Шевченка, Л.Українки, Рокинська, Піддубинська.с. Озеряни, вул. Незалежності, Лісова, Молодіжна5. КТП-439 9:00-16:00 с. Чаруків вул. Поштова1. 9:00 – 17:00Побут, Магазини. Школа с. Нудижи1. 10:00-17:00Вишка мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар», Вишка мобільного зв’язку Лайф, ФОП Бубало, ФОП Пугач, ФОП Хвесик М.С, Швайко О.П, ФОП Хвесих І.М, ТзОВ «Сосна» забійний цех смт.Любешів вул.Березня, Костюшка,с.Рудка, Наїздово, КоновкаІнформацію не надано1. 09:00 – 17:00м.Нововолинськвул.Хвильового, 1-18вул.Володимирська, 1-27вул.Дорошенка, 44-70б-р Шевченка, 44А2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-40 09:00 – 17:00 Стоматологічний кабінет Недищук Е.М. м.Нововолинськвул.Зелена, 1-15, 2-14п0т Дружби, 31-331 ПЛ-10 кВ Л66-02 від ЛР-73 23.07.19з 10:00 до 17:00 с. Датинь:66-02 ЗТП-309 Датинь (ферма);Фізична особа-підприємець Авдіюк Сергій Васильович;Фізична особа-підприємець Заліпа Наталія Миколаївна;66-02 КТП-348 Датинь (клуб);Молитовний будинок с. Датинь;ФАП с. Датинь;СШ Свердловина с.Датинь;Пилорама Датинь;Православна Церква с.Датинь;Фізична особа-підприємець Сич Тетяна Яківна;с. Велимче:66-02 ЗТП-288 Велимче (школа);Фізична особа- підприємець Левонюк Світлана Петрівна;Торговий центр Велимче;Кафе-бар"Хуторок" с.Велимче;Магазин "Даринка"Велимче;с/р Велимче;Д/с с.Велимче;Ларьок "Оленка"с.Велимче;Продмаг с.Велимче;Магазин"Дар" с.Велимче;Магазин"Кошик" с.Велимче;Ларьок"Любарт" с.Велимче;66-02 КТП-336 Велимче (сіносушилка);Фізична особа-підприємець Геч Тетяна Семенівна;Бар"Турія "Велимче;Церква Велимче;Д/с Свердловина с.Велимче;млин с.Велимче;Аптека с.Велимче;Волинська дирекція ПАТ"Укрпошта";Ветаптека с.Велимче;Велимче"Ритуал";Ларьок "Рукавичка"ВелимчеСГПП "Надія"Фізична особа-підприємець Савлук Галина МиколаївнаФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КОЛЯДА НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА Повністю без постачання:с. Велимче, с. Датинь1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-115 9:00-17:00 с.Уляники рибучасток, свинарник. с.Уляники вул.Центральна.2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-242 9:00-17:00 с.Ольганівка вул.Гранична, 32-56,59-79.3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-377 9:00-17:00 с.Копачівка СКЗ, кіоск, торговий павільйон, с.Копачівка вул.Першотравнева,73-131, 50-128, 51-71,4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна6. ПЛ-10кВ Л30-04 9:00-17:00 м.Рожище цех,контора, майстерня, виробнича база, АЗС,. м.Рожище вул.Терешкової,2-18,1-21.7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски8. ПЛ-10кВ Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище артскважина, майстерня, ГРП, м.Рожище вул.Куліша,26-115,Шевченка,107-144,83-105, Чехова,13-30,Лугова, П.Савєльєвої,1-34, Островського,1-45,Лермонтова,14,Кольцова,41-51,К.Шолокадзе,45-91,52-114,9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-313 9:00-17:00 с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-47 9:00-17:00 с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова11. ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-325 9:00-17:00 с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру13. ЗТП-87 9:00-17:00 ЗОШ №2, музична школа, музей, райсоцзабез, магазин "Гостинець", Релігійна громада "Свідки Єгови", ПП "Контакт", Громада ЄХБ м.Рожище, П-ць Ковальчук Ю.О. м.Рожище, вул.Драгоманова, Січових стрільців, І.Франка, Філатова, 1Травня,8, Привокзальна, О.Степанюка, Грабовського14. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-331 9:00-17:00 м.Рожище лікарня.15. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-401 9:00-17:00 м.Рожище притулок, адмінприміщення, КНС. м.Рожище вул.Куліша, 28А,30А,32А,34А.1. ПЛ-10-Л-27-08КТП-191 10:00-16:00 с. Залюття, Чевель, Текля,Глухи-повністюСт.Вижва вул.Михайлівська, Ювілейна1. 10:00-16:00Кульчинська с/р – адмінприміщення, клуб, котельня, вод.башня, школа, столова, АТС, ГРП, пошта, ТРСТ- магазин, СКЗ, пункт прийому молока, ФОП Данилюк О.А., Давидюк З.Г. – магазин, КСС, ОПС, церква, «Аміла»- магазин, ФОП Заброда М.Р.- магазин, ТзОВ «ВВ АГРО» - пекарня,ФОП Поприч О.М.- магазин, ФГ «Соломія» - тр.бр.,КЗС, ФОП Чибізов В.П.- цех, СТзОВ2 ім.Л.Укр.»с.Кульчин, Мировичі, Кустичі, Дуліби