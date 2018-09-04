У Луцьку їздитимуть нові тролейбуси
Сьогодні, 13:35
Луцька міська рада оголосила тендер на поставку 30-ти нових низькопідлогових тролейбусів.
Про це йдеться на сайті Луцької міськради.
Відповідне повідомлення розміщено на порталі державних закупівель Prozorro за посиланням тут.
Згідно з оголошенням - тендер проводитиметься за процедурами Європейського інвестиційного банку. Закупівля фінансуватиметься з частини позики Банку в сумі до 4,36 мільйонів євро. ПДВ сплачуватиметься покупцем.
Контракт передбачатиме:
поставку, доставку та введення в експлуатацію нових двовісних, односекційних, низькопідлогових тролейбусів, з довжиною 12 метрів, для 105 (±5%) пасажирів (8 пасажирів на квадратний метр);
кількість місць для сидіння має бути 30 (± 10%);
поставку комплекту обов'язкових запасних частин і витратних матеріалів;
поставку комплекту інструментів та обладнання для обслуговування та ремонту тролейбусів;
доставку технічної документації (стосовно конструктивного рішення, інструкції з експлуатації та технічного обслуговування, посібників для діагностики, контрольних та налаштовуваних параметрів, схем, специфікацій, каталогів).
Зазначають, всі заявки мають бути доставлені на адресу Луцької міської ради не пізніше 2 вересня 2019 року.
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Про це йдеться на сайті Луцької міськради.
Відповідне повідомлення розміщено на порталі державних закупівель Prozorro за посиланням тут.
Згідно з оголошенням - тендер проводитиметься за процедурами Європейського інвестиційного банку. Закупівля фінансуватиметься з частини позики Банку в сумі до 4,36 мільйонів євро. ПДВ сплачуватиметься покупцем.
Контракт передбачатиме:
поставку, доставку та введення в експлуатацію нових двовісних, односекційних, низькопідлогових тролейбусів, з довжиною 12 метрів, для 105 (±5%) пасажирів (8 пасажирів на квадратний метр);
кількість місць для сидіння має бути 30 (± 10%);
поставку комплекту обов'язкових запасних частин і витратних матеріалів;
поставку комплекту інструментів та обладнання для обслуговування та ремонту тролейбусів;
доставку технічної документації (стосовно конструктивного рішення, інструкції з експлуатації та технічного обслуговування, посібників для діагностики, контрольних та налаштовуваних параметрів, схем, специфікацій, каталогів).
Зазначають, всі заявки мають бути доставлені на адресу Луцької міської ради не пізніше 2 вересня 2019 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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