Волиняни діляться світлинами грибних трофеїв. ФОТО
Сьогодні, 13:44
У волинських лісах виросли гриби. У мережі Facebook користувачі почали ділитися трофеями з тихого полювання.
Так, користувач Володимир Мельник поділився, що разом з командою зібрав чимало грибів у лісі в Любешівському районі, - інформує 12 канал.
“Набридла міська суєта? Втомилися від автомобільного трафіку вашого міста? Тоді відпочивайте в гармонії з природою”, – йдеться у повідомленні.
Трофеї команда знайшла у суботу, 20 липня.
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Так, користувач Володимир Мельник поділився, що разом з командою зібрав чимало грибів у лісі в Любешівському районі, - інформує 12 канал.
“Набридла міська суєта? Втомилися від автомобільного трафіку вашого міста? Тоді відпочивайте в гармонії з природою”, – йдеться у повідомленні.
Трофеї команда знайшла у суботу, 20 липня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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