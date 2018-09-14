Волиняни діляться світлинами грибних трофеїв. ФОТО





Так, користувач Володимир Мельник поділився, що разом з командою зібрав чимало грибів у лісі в Любешівському районі, - інформує



“Набридла міська суєта? Втомилися від автомобільного трафіку вашого міста? Тоді відпочивайте в гармонії з природою”, – йдеться у повідомленні.



Трофеї команда знайшла у суботу, 20 липня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У волинських лісах виросли гриби. У мережі Facebook користувачі почали ділитися трофеями з тихого полювання.Так, користувачподілився, що разом з командою зібрав чимало грибів у лісі в Любешівському районі, - інформує 12 канал. “Набридла міська суєта? Втомилися від автомобільного трафіку вашого міста? Тоді відпочивайте в гармонії з природою”, – йдеться у повідомленні.Трофеї команда знайшла у суботу, 20 липня.

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