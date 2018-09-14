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Волиняни діляться світлинами грибних трофеїв. ФОТО

Волиняни діляться світлинами грибних трофеїв. ФОТО
У волинських лісах виросли гриби. У мережі Facebook користувачі почали ділитися трофеями з тихого полювання.

Так, користувач Володимир Мельник поділився, що разом з командою зібрав чимало грибів у лісі в Любешівському районі, - інформує 12 канал.

“Набридла міська суєта? Втомилися від автомобільного трафіку вашого міста? Тоді відпочивайте в гармонії з природою”, – йдеться у повідомленні.

Трофеї команда знайшла у суботу, 20 липня.

Волиняни діляться світлинами грибних трофеїв. ФОТО
Волиняни діляться світлинами грибних трофеїв. ФОТО
Волиняни діляться світлинами грибних трофеїв. ФОТО
Волиняни діляться світлинами грибних трофеїв. ФОТО
Волиняни діляться світлинами грибних трофеїв. ФОТО
Волиняни діляться світлинами грибних трофеїв. ФОТО

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Теги: гриби, сезон, Волинь
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