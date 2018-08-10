На Волині – штормове попередження
Сьогодні, 14:02
На Волині 22 і 23 липня очікують грози.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Так, 22 липня по області та в Луцьку – грози.
"Вночі місцями по області значний дощ, під час грози місцями по області та Луцьку шквали 15-20 м/с, подекуди град. По Володимир-Волинському району збережеться надзвичайна пожежна небезпека (5 клас)", - йдеться у повідомлені.
Також синоптики прогнозують на Волині вдень 23 липня місцями грозу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Так, 22 липня по області та в Луцьку – грози.
"Вночі місцями по області значний дощ, під час грози місцями по області та Луцьку шквали 15-20 м/с, подекуди град. По Володимир-Волинському району збережеться надзвичайна пожежна небезпека (5 клас)", - йдеться у повідомлені.
Також синоптики прогнозують на Волині вдень 23 липня місцями грозу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Знайшли чоловіка, який втік з-під варти у Луцьку
Сьогодні, 14:06
Показали, як працюють митні склади на Волині*
Сьогодні, 14:05
На Волині – штормове попередження
Сьогодні, 14:02
У Любешівському лісгоспі – новий директор
Сьогодні, 13:48
Волиняни діляться світлинами грибних трофеїв. ФОТО
Сьогодні, 13:44