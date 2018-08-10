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На Волині – штормове попередження

На Волині – штормове попередження
На Волині 22 і 23 липня очікують грози.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Так, 22 липня по області та в Луцьку – грози.

"Вночі місцями по області значний дощ, під час грози місцями по області та Луцьку шквали 15-20 м/с, подекуди град. По Володимир-Волинському району збережеться надзвичайна пожежна небезпека (5 клас)", - йдеться у повідомлені.

Також синоптики прогнозують на Волині вдень 23 липня місцями грозу.

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Теги: гроза, попередження, Волинь
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