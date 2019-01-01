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Іноземець намагався провезти в Україну контрабандні цигарки у паливному баці авто. ФОТО

Іноземець намагався провезти в Україну контрабандні цигарки у паливному баці авто. ФОТО
У пункті пропуску «Доманово» держприкордонники виявили в паливному баці іномарки, яким їхали до України з Республіки Білорусь, приховані від прикордонно-митного оформлення цигарки.

Про це інформує прес-служба Північного регіональне управління Держприкордонслужби.

Так, учора, 21 липня, для здійснення стандартних процедур в пункт пропуску прибув громадянин Білорусії автомобілем Volkswagen.
Іноземець обрав смугу руху «зелений коридор», чим продемонстрував відсутність в нього будь-яких заборонених предметів.

Реалізовуючи попередньо отриману інформацію від оперативних підрозділів Північного регіонального управління Держприкордонслужби, прикордонники Луцького загону ініціювали проведення поглибленого огляду іномарки. В результаті спільно із представниками митниці з використанням технічних засобів в паливному баці автомобіля виявили 600 без акцизних пачок цигарок марки «Мінськ».

Наразі, за скоєння правопорушення громадянина Республіки Білорусь притягнули до адміністративної відповідальності та заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки.

Контрабандний тютюн та транспортний засіб вилучили за встановленим порядком, сума оцінки, яких склала більше 31 тисячі гривень.
Іноземець намагався провезти в Україну контрабандні цигарки у паливному баці авто. ФОТО

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Теги: волинські держприкордонники, іноземець, контрабандні цигарки, паливний бак авто
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