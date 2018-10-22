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Волинянина, який вкрав у своєї матері гроші, покарали громадськими роботами

Волинянина, який вкрав у своєї матері гроші, покарали громадськими роботами
Володимир-Волинський міський суд покарав чоловіка за те, що вкрав гроші у власної матері.

Про це йдеться у вироці суду, - пише Конкурент.

Так, 9 лютого 2019 року чоловік таємно викрав з кімнати своєї матері 100 доларів США та 220 польських злотих на загальну суму 4257 гривень.

Згодом, 19 березня, між потерпілою та підозрюваним було укладено угоду про примирення.

Тож суд ухвалив затвердити угоду про примирення, визнав волинянина винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України (Крадіжка) та призначив йому покарання у виді 120 годин громадських робіт.

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Теги: суд, вирок, крадіжка, син
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