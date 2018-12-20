Двоє волинян отримають президентську стипендію





Про це йдеться в указі №544/2019, який розміщений на сайті глави держави.



Отож, матеріальну допомогу призначили Ємельянову Сергію Олександровичу — чемпіонові світу 2018 року з параканое, у розмірі 12 тисяч гривень.



Також стипендію у розмірі 7 тисяч гривень виплатять Конашук Богдані Петрівні — бронзовій призерці чемпіонату світу 2019 року з лижних перегонів.

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