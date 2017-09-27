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Топ-10 відомих політиків, які не проходять до Верховної Ради

Топ-10 відомих політиків, які не проходять до Верховної Ради
За результатами парламентських виборів 2019, у новій Верховній Раді українці вже точно не побачать Надію Савченко, Світлану Заліщук та Олександра Грановського.

За результатами ЦВК, які вже є на даний час, низка відомих політиків не потрапляють у нову Верховну Раду, - пишуть Факти.

На 94-му виборчому окрузі діючий нардеп Ігор Кононенко програє телеведучому Олександру Дубинському (14,24% проти 35,73 – дані 23,52% опрацьованих бюлетенів).

Топ-10 відомих політиків, які не проходять до Верховної Ради

Народний депутат Сергій Пашинський програє на окрузі №64, набравши 17,62% голосів за результатами опрацювання 61,2% протоколів. Лідирує тут В’ячеслав Сігачов (28,74).

Топ-10 відомих політиків, які не проходять до Верховної Ради


На окрузі №65 точиться жорстка боротьба за мандат між нардепом Володимиром Литвином і кандидатом від партії Слуга народу Дмитром Костюком. Литвин поки незначно поступається (29,41% проти 32,7% – дані 35,61% опрацьованих бюлетенів).

Топ-10 відомих політиків, які не проходять до Верховної Ради


На 169-му окрузі вже програв нардеп Олександр Грановський, який після підрахунку 79,59% набрав 15,41% голосів. Тут мандат отримає Олександр Куницький від Слуги народу.

Топ-10 відомих політиків, які не проходять до Верховної Ради


Може не бути в новому парламенті і Сергія Лещенка. Балотуючись в київському окрузі №220, він поки набирає 12%. Лідирує на окрузі Анна Бондар від Слуги народу з результатом 37,19% голосів після опрацювання 61,84% бюлетенів.
Топ-10 відомих політиків, які не проходять до Верховної Ради



На 213 окрузі також програє представнику Слуги народу Артему Дубнову інший нардеп – Борислав Береза ​​(17,99% проти 36,24 – дані 82,50% опрацьованих бюлетенів).

Топ-10 відомих політиків, які не проходять до Верховної Ради


Крім Берези і Лещенка, у Києві на 212 окрузі програє представник ВО Свобода – Ігор Мірошниченко. Після підрахунку 91,11% голосів Мірошниченко з результатом в 9,05% поступається мандатом Максиму Перебийнісу від Слуги народу.
Топ-10 відомих політиків, які не проходять до Верховної Ради

У Верховну Раду точно не проходить чинний депутат Світлана Заліщук. На 199 окрузі, де підрахували 53,76% протоколів, вона набрала 8,65%. Тут за лідерство борються нардеп Валентин Ничипоренко (36,48%) і кандидат від Слуги народу Сергій Нагорняк (35,78%).
Топ-10 відомих політиків, які не проходять до Верховної Ради



На окрузі №106 за результатами опрацювання 52,85% протоколів програє Геннадій Москаль. Екс-глава Луганської та Закарпатської ОДА набирає 11,61% голосів. На окрузі з невеликим відривом лідирує представник Слуги народу Олексій Кузнєцов (21,12% голосів). Самовисуванець Юрій Фурман набрав 19,77% голосів.

Топ-10 відомих політиків, які не проходять до Верховної Ради


Точно у новій Раді українці не побачать нардепа Надію Савченко. На окрузі №51, де порахували вже всі голоси, вона набрала 1,20%. Переміг тут самовисуванець Олександр Ковальов з результатом у 33,03%.
Топ-10 відомих політиків, які не проходять до Верховної Ради

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Теги: вибори, політика, Рада
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Коментарі 1
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