Затримання втікача з-під варти у Луцьку: відомі деталі
Сьогодні, 14:45
Сьогодні, 22 липня, близько 14 години поліцейські спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України затримали 30-річного громадянина, котрий вранці цього ж дня втік з-під варти, перебуваючи на лікування в обласній клінічній лікарні.
Деталі інциденту розповіли у секторі комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, сьогодні вранці 30-річний підозрюваний у скоєнні крадіжки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України втік з-під варти. Чоловік перебував на лікуванні в медичному закладі. Поліція ввела в дій оперативний план Сирена.
У результаті, проведених оперативно-розшукових заходів, правоохоронці встановили місце перебування втікача. Правопорушника затримали на вулиць Стрілецькій у Луцьку та взяли під варту.
За фактом втечі слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, визначеного ч. 1 ст. 393 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває. Санкція статті визначає покарання – від трьох до п’яти років позбавлення волі.
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Деталі інциденту розповіли у секторі комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, сьогодні вранці 30-річний підозрюваний у скоєнні крадіжки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України втік з-під варти. Чоловік перебував на лікуванні в медичному закладі. Поліція ввела в дій оперативний план Сирена.
У результаті, проведених оперативно-розшукових заходів, правоохоронці встановили місце перебування втікача. Правопорушника затримали на вулиць Стрілецькій у Луцьку та взяли під варту.
За фактом втечі слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, визначеного ч. 1 ст. 393 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває. Санкція статті визначає покарання – від трьох до п’яти років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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