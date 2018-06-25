Затримання втікача з-під варти у Луцьку: відомі деталі

Сьогодні, 22 липня, близько 14 години поліцейські спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України, котрий вранці цього ж дня втік з-під варти, перебуваючи на лікування в обласній клінічній лікарні.Деталі інциденту розповіли у секторі комунікації поліції Волині.Нагадаємо, сьогодні вранці 30-річний підозрюваний у скоєнні крадіжки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України втік з-під варти. Чоловік перебував на лікуванні в медичному закладі. ПоліціяУ результаті, проведених оперативно-розшукових заходів, правоохоронці встановили місце перебування втікача. Правопорушника затримали на вулиць Стрілецькій у Луцьку та взяли під варту.За фактом втечі слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, визначеного ч. 1 ст. 393 Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває. Санкція статті визначає покарання – від трьох до п’яти років позбавлення волі.