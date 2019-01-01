У Луцьку біля дитсадка пограбували дитину
Сьогодні, 15:02
У Луцьку на проспекті Соборності чоловік пограбував 15-річного хлопчика.
Про це йдеться у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Поліцейські з’ясували, що у неділю, 21 липня, вночі 24-річний лучанин поблизу дитячого садочку, що на проспекті Соборності у Луцьку, пограбував 15-річного місцевого жителя. Грабіжник відкрито викрав у потерпілого 209 грн.
Правопорушника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі Луцького відділу поліції за фактом грабежу розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 186 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.
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Про це йдеться у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Поліцейські з’ясували, що у неділю, 21 липня, вночі 24-річний лучанин поблизу дитячого садочку, що на проспекті Соборності у Луцьку, пограбував 15-річного місцевого жителя. Грабіжник відкрито викрав у потерпілого 209 грн.
Правопорушника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі Луцького відділу поліції за фактом грабежу розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 186 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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