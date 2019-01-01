У Луцьку біля дитсадка пограбували дитину





Про це йдеться у прес-службі



Поліцейські з’ясували, що у неділю, 21 липня, вночі 24-річний лучанин поблизу дитячого садочку, що на проспекті Соборності у Луцьку, пограбував 15-річного місцевого жителя. Грабіжник відкрито викрав у потерпілого 209 грн.



Правопорушника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Слідчі Луцького відділу поліції за фактом грабежу розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 186 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Соборності чоловік пограбував 15-річного хлопчика.Про це йдеться у прес-службі ГУНП у Волинській області Поліцейські з’ясували, що у неділю, 21 липня, вночі 24-річний лучанин поблизу дитячого садочку, що на проспекті Соборності у Луцьку, пограбував 15-річного місцевого жителя. Грабіжник відкрито викрав у потерпілого 209 грн.Правопорушника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Слідчі Луцького відділу поліції за фактом грабежу розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 186 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

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