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У Луцьку біля дитсадка пограбували дитину

У Луцьку біля дитсадка пограбували дитину
У Луцьку на проспекті Соборності чоловік пограбував 15-річного хлопчика.

Про це йдеться у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Поліцейські з’ясували, що у неділю, 21 липня, вночі 24-річний лучанин поблизу дитячого садочку, що на проспекті Соборності у Луцьку, пограбував 15-річного місцевого жителя. Грабіжник відкрито викрав у потерпілого 209 грн.

Правопорушника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Луцького відділу поліції за фактом грабежу розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 186 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

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Теги: пограбування, Луцьк
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