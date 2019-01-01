Зловили браконьєра, який на Світязі ловив рибу сітками
Сьогодні, 15:22
На Волині за тиждень (з 15 по 21 липня) викрили 29 правопорушень та вилучили 27 заборонених знарядь лову.
Про це інформує рибоохоронний патруль Волині.
«Загалом, у порушників вилучили 21 кг водних біоресурсів та 17 од. заборонених знарядь лову (сітні). Накладено штрафів на суму 340 грн. Збитки, завдані рибним запасам, склали 5 922 грн», - повідомив заступник начальника управління-начальник відділу ОВБР «Рибоохоронний патруль» Сергій Починок.
16 липня інспектори рибоохоронного патруля здійснили рейд на території Шацького національного парку. Так, на озері Світязь затримали порушника, який ловив рибу забороненими знаряддями. За допомогою двох риболовецьких сіток порушник виловив 13 рибин. Збитків оцінюють у розмірі 2 250 грн.
На чоловіка оформили протокол про адмінправопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до суду для притягнення правопорушника до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.
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Про це інформує рибоохоронний патруль Волині.
«Загалом, у порушників вилучили 21 кг водних біоресурсів та 17 од. заборонених знарядь лову (сітні). Накладено штрафів на суму 340 грн. Збитки, завдані рибним запасам, склали 5 922 грн», - повідомив заступник начальника управління-начальник відділу ОВБР «Рибоохоронний патруль» Сергій Починок.
16 липня інспектори рибоохоронного патруля здійснили рейд на території Шацького національного парку. Так, на озері Світязь затримали порушника, який ловив рибу забороненими знаряддями. За допомогою двох риболовецьких сіток порушник виловив 13 рибин. Збитків оцінюють у розмірі 2 250 грн.
На чоловіка оформили протокол про адмінправопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до суду для притягнення правопорушника до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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