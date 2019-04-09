Волинська обласна лікарня спростувала інформацію щодо махінацій з 3 мільйонами





Про це йдеться на сайті



Нагадаємо, днями прокуратура Волині оприлюднила інформацію про те, що їй вдалося попередити незаконне використання понад 3 мільйонів гривень бюджетних коштів Волинською обласною клінічною лікарнею. Зокрема, повідомляли, що прокурори виявили факт безпідставного застосування Волинською обласною клінічною лікарнею переговорної процедури закупівлі та, як наслідок, неправомірного укладення у квітні 2019 року договору із приватним підприємцем на придбання твердого палива вартістю 3 080 000 гривень.



Натомість, у медзакладі зазначають, 3 квітня 2019 року лікарня оприлюднила на веб-порталі електронної системи публічних закупівель "Prozorro" оголошення про проведення процедури закупівлі твердого палива (пелет).



При цьому застосували переговорну процедуру в зв’язку з критично малою кількістю палива та низькою температурою повітря в березні-квітні 2019 року.



У медичному закладі наголошують, що вони заздалегідь неодноразово оголошували закупівлі палива шляхом застосування процедури відкритих торгів, однак всі вони були відхилені на підставі невідповідності пропозицій учасників закупівлі тендерній документації.



Таким чином, метою закупівлі палива за переговорною процедурою було оперативне та безперебійне забезпечення закладу охорони здоров’я та пацієнтів теплом.



Відтак, 9 квітня 2019 року за результатами процедури закупівлі лікарня та ФОП Дивачевським В.В. уклали договір про закупівлю товарів №119. Ціна договору становила 3 080 000 00 гривень.



Пізніше 7 травня 2019 року Управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області розпочало моніторинг вищевказаної закупівлі палива, про що видано наказ №15-од.



24 травня 2019 року вказане Управління склало висновок про результати моніторингу закупівлі палива.



За результатами моніторингу встановили, що переговорна процедура закупівлі застосована без наявності умов, передбачених пунктом 3 частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі".



В той же час, аналізом питання дотримання лікарнею законодавства у сфері публічних закупівель при визначенні предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури, дотримання строків та порядку укладення договору про закупівлю – порушень не встановлено.



14 червня 2019 року з метою усунення невідповідності процедури закупівлі умовам п. 3 ч. 2 ст. 35 Закону України "Про публічні закупівлі", між лікарнею та ФОП Дивачевським В.В. уклали Додаткову угоду №2 до спірного договору №119 від 09.04.2019 р. про закупівлю товарів за державні кошти.



Пунктами 1,4 вищевказаної Додаткової угоди передбачалося, що сторони дійшли згоди розірвати Договір про закупівлю товарів за державні кошти №119 від 9 квітня 2019 року.



Зазначають, що кошти в сумі 3 080 000,00 гривень надані з бюджету на придбання палива, а тому використати їх для придбання інших товарів, окрім палива, лікарня не може.



Одночасно наголошують, що закупівля твердого палива (пелет) дала би можливість лікарні зекономити бюджетні кошти в сумі 893 000,00 гривень в порівнянні з закупівлею природного газу.



Таким чином, КП "Волинська обласна клінічна лікарня" використовує бюджетні кошти виключно в межах чинного законодавства та у відповідності до їх цільового призначення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська обласна клінічна лікарня заявила, що інформація, яка була опублікована 18 липня в деяких ЗМІ, не відповідає дійсності, є недостовірною, надуманою та безпідставною, крім цього, має наклепницький характер, ображає та принижує честь, гідність та ділову репутацію КП «Волинська обласна клінічна лікарня».Про це йдеться на сайті Волинської обласної клінічної лікарні Нагадаємо, днями прокуратура Волині оприлюднила інформацію про те, що їй вдалосягривень бюджетних коштів Волинською обласною клінічною лікарнею. Зокрема, повідомляли, що прокурори виявили факт безпідставного застосування Волинською обласною клінічною лікарнею переговорної процедури закупівлі та, як наслідок, неправомірного укладення у квітні 2019 року договору із приватним підприємцем на придбання твердого палива вартістю 3 080 000 гривень.Натомість, у медзакладі зазначають, 3 квітня 2019 року лікарня оприлюднила на веб-порталі електронної системи публічних закупівель "Prozorro" оголошення про проведення процедури закупівлі твердого палива (пелет).При цьому застосували переговорну процедуру в зв’язку з критично малою кількістю палива та низькою температурою повітря в березні-квітні 2019 року.У медичному закладі наголошують, що вони заздалегідь неодноразово оголошували закупівлі палива шляхом застосування процедури відкритих торгів, однак всі вони були відхилені на підставі невідповідності пропозицій учасників закупівлі тендерній документації.Таким чином, метою закупівлі палива за переговорною процедурою було оперативне та безперебійне забезпечення закладу охорони здоров’я та пацієнтів теплом.Відтак, 9 квітня 2019 року за результатами процедури закупівлі лікарня та ФОП Дивачевським В.В. уклали договір про закупівлю товарів №119. Ціна договору становила 3 080 000 00 гривень.Пізніше 7 травня 2019 року Управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області розпочало моніторинг вищевказаної закупівлі палива, про що видано наказ №15-од.24 травня 2019 року вказане Управління склало висновок про результати моніторингу закупівлі палива.За результатами моніторингу встановили, що переговорна процедура закупівлі застосована без наявності умов, передбачених пунктом 3 частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі".В той же час, аналізом питання дотримання лікарнею законодавства у сфері публічних закупівель при визначенні предмета закупівлі, відображення закупівлі у річному плані, оприлюднення повідомлення про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури, дотримання строків та порядку укладення договору про закупівлю – порушень не встановлено.14 червня 2019 року з метою усунення невідповідності процедури закупівлі умовам п. 3 ч. 2 ст. 35 Закону України "Про публічні закупівлі", між лікарнею та ФОП Дивачевським В.В. уклали Додаткову угоду №2 до спірного договору №119 від 09.04.2019 р. про закупівлю товарів за державні кошти.Пунктами 1,4 вищевказаної Додаткової угоди передбачалося, що сторони дійшли згоди розірвати Договір про закупівлю товарів за державні кошти №119 від 9 квітня 2019 року.Зазначають, що кошти в сумі 3 080 000,00 гривень надані з бюджету на придбання палива, а тому використати їх для придбання інших товарів, окрім палива, лікарня не може.Одночасно наголошують, що закупівля твердого палива (пелет) дала би можливість лікарні зекономити бюджетні кошти в сумі 893 000,00 гривень в порівнянні з закупівлею природного газу.Таким чином, КП "Волинська обласна клінічна лікарня" використовує бюджетні кошти виключно в межах чинного законодавства та у відповідності до їх цільового призначення.

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