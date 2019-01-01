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За півроку від СНІДу на Волині вмерли 25 людей

За півроку від СНІДу на Волині вмерли 25 людей
За 6 місяців 2019 року від СНІДу померло 25 волинян.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті управління охорони здоров'я Волинської облдержадміністрації.

Зазначають також, що у 2018 році СНІД відібрав життя 56 жителів Волині.

Станом на кінець червня в області на обліку перебувають 806 людей, хворих на СНІД. Найбільше – у Луцьку (242 людини) та Нововолинську (111 людей).

Довідково:

СНІД (синдро́м набу́того імунодефіциту) – сукупна назва уражень, що відбуваються на III—IV клінічних стадіях інфекції, яку спричинює вірус імунодефіциту людини (ВІЛ)

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Теги: Волинь, СНІД, Луцьк
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