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Волинянка поділилася мальовничими знімками заходу сонця на Світязі. ФОТО

Волинянка поділилася мальовничими знімками заходу сонця на Світязі. ФОТО
Журналістка Анна Манюхіна поділилася мальовничими знімками заходу сонця на Світязі. Світлини волинянка опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

«Таблоїду Волині» Аня розповіла, що фотографії зробила торік, відпочиваючи на улюбленому озері.

«Ностальгія. Прекрасний захід сонця на Світязі», – йдеться у дописі.

Волинянка поділилася мальовничими знімками заходу сонця на Світязі. ФОТО
Волинянка поділилася мальовничими знімками заходу сонця на Світязі. ФОТО
Волинянка поділилася мальовничими знімками заходу сонця на Світязі. ФОТО
Волинянка поділилася мальовничими знімками заходу сонця на Світязі. ФОТО

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Теги: неймовірні знімки, захід сонця, Світязь, волинянка
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