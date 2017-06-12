Волинянка поділилася мальовничими знімками заходу сонця на Світязі. ФОТО
Сьогодні, 20:23
Журналістка Анна Манюхіна поділилася мальовничими знімками заходу сонця на Світязі. Світлини волинянка опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
«Таблоїду Волині» Аня розповіла, що фотографії зробила торік, відпочиваючи на улюбленому озері.
«Ностальгія. Прекрасний захід сонця на Світязі», – йдеться у дописі.
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«Таблоїду Волині» Аня розповіла, що фотографії зробила торік, відпочиваючи на улюбленому озері.
«Ностальгія. Прекрасний захід сонця на Світязі», – йдеться у дописі.
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