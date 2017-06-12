Волинянка поділилася мальовничими знімками заходу сонця на Світязі. ФОТО









«Ностальгія. Прекрасний захід сонця на Світязі», – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Журналістка Анна Манюхіна поділилася мальовничими знімками заходу сонця на Світязі. Світлини волинянка опублікувала на своїй сторінці у Facebook. «Таблоїду Волині» Аня розповіла, що фотографії зробила торік, відпочиваючи на улюбленому озері.«Ностальгія. Прекрасний захід сонця на Світязі», – йдеться у дописі.

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