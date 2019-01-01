Посадовиця Луцькради взяла від атовця 1000 доларів хабара. ФОТО





Зазначається, що посадовиця вимагала та одержала неправомірну вигоду в розмірі 1 000 доларів США від учасника АТО за сприяння в отриманні компенсації на житла, - пише прес-служба прокуратури Волині.



Наразі вирішують питання про повідомлення посадовиці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та про обрання їй запобіжного заходу.



Тривають невідкладні слідчі дії.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 22 липня, викрили на хабарі головного спеціаліста одного з відділів департаменту житлово-комунального господарства Луцькради.Зазначається, що посадовиця вимагала та одержала неправомірну вигоду в розмірі 1 000 доларів США від учасника АТО за сприяння в отриманні компенсації на житла, - пише прес-служба прокуратури Волині.Наразі вирішують питання про повідомлення посадовиці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та про обрання їй запобіжного заходу.Тривають невідкладні слідчі дії.

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