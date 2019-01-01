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Посадовиця Луцькради взяла від атовця 1000 доларів хабара. ФОТО

Посадовиця Луцькради взяла від атовця 1000 доларів хабара. ФОТО
Сьогодні, 22 липня, викрили на хабарі головного спеціаліста одного з відділів департаменту житлово-комунального господарства Луцькради.

Зазначається, що посадовиця вимагала та одержала неправомірну вигоду в розмірі 1 000 доларів США від учасника АТО за сприяння в отриманні компенсації на житла, - пише прес-служба прокуратури Волині.

Наразі вирішують питання про повідомлення посадовиці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та про обрання їй запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Посадовиця Луцькради взяла від атовця 1000 доларів хабара. ФОТО
Посадовиця Луцькради взяла від атовця 1000 доларів хабара. ФОТО
Посадовиця Луцькради взяла від атовця 1000 доларів хабара. ФОТО


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Теги: посадовиця, хабар, атовець
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Коментарі 1
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Скотина.Певно ні чоловіка ні сина в АТО не відправила.
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