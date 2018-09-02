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В Україні з'явилася 50-гривнева монета. ФОТО

В Україні з'явилася 50-гривнева монета. ФОТО
Національний банк України випустив в обіг монету номіналом 50 гривень, присвячену наданню Томосу про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ).

Про це йдеться на сайті НБУ, - пише 12 канал.

«Серія: Духовні скарби України Присвячена події, яка ознаменувала тисячолітній шлях української церкви від створення до здобуття незалежності, – наданню Томосу про автокефалію Православної церкви України. Томос, текст якого ухвалено архієрейським синодом Вселенського патріархату, офіційно затверджує канонічний автокефальний статус Православної церкви України як однієї з 15 помісних православних церков», — йдеться в повідомленні.


Так, її виготовили зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті – 500 грамів, діаметр — 85 міліметрів.

Зауважують, що роздрібна ціна монети — 12 тисяч 824 гривні

Всього в обіг надійде 1000 таких монет.
В Україні з'явилася 50-гривнева монета. ФОТО

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Теги: Україна, автокефалія, 50-гривнева монета, національний банк
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