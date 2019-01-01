Організатори фестивалю пива та м’яса у Луцьку запрошують на пошуки скарбів
Сьогодні, 16:44
Цими вихідними у Луцьку відбудеться IV Фестиваль пива і м’яса в Луцькому замку.
Команда організаторів вирішила пожвавити тиждень перед фестивалем та подарувати 25 вхідних квитків для тих, хто добре знає своє місто. Умови квесту максимально прості: ми заховали 5 брендованих пивних пляшок у кількох різних локаціях. У кожній пляшці – лист-підказка та кодове слово, яке дозволить нам розпізнати справжніх шукачів скарбу та пригод. Кожен, хто віднайшов скарб, повинен пам’ятати, що пляшка потрібна для фінального селфі з організаторами.
27-28 липня лучан запрошують скуштувати оригінальні страви від рестораторів Волинської, Рівненської, Львівської, Київської, Черкаськоїї та Одеської областей під час IV Фестивалю пива і
м’яса в Луцькому замку. Також передбачені виступи музичних гуртів, розважальна програма.
Подія у Facebook: https://www.facebook.com/events/694936497622715/
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Команда організаторів вирішила пожвавити тиждень перед фестивалем та подарувати 25 вхідних квитків для тих, хто добре знає своє місто. Умови квесту максимально прості: ми заховали 5 брендованих пивних пляшок у кількох різних локаціях. У кожній пляшці – лист-підказка та кодове слово, яке дозволить нам розпізнати справжніх шукачів скарбу та пригод. Кожен, хто віднайшов скарб, повинен пам’ятати, що пляшка потрібна для фінального селфі з організаторами.
27-28 липня лучан запрошують скуштувати оригінальні страви від рестораторів Волинської, Рівненської, Львівської, Київської, Черкаськоїї та Одеської областей під час IV Фестивалю пива і
м’яса в Луцькому замку. Також передбачені виступи музичних гуртів, розважальна програма.
Подія у Facebook: https://www.facebook.com/events/694936497622715/
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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