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Організатори фестивалю пива та м’яса у Луцьку запрошують на пошуки скарбів

Організатори фестивалю пива та м’яса у Луцьку запрошують на пошуки скарбів
Цими вихідними у Луцьку відбудеться IV Фестиваль пива і м’яса в Луцькому замку.

Команда організаторів вирішила пожвавити тиждень перед фестивалем та подарувати 25 вхідних квитків для тих, хто добре знає своє місто. Умови квесту максимально прості: ми заховали 5 брендованих пивних пляшок у кількох різних локаціях. У кожній пляшці – лист-підказка та кодове слово, яке дозволить нам розпізнати справжніх шукачів скарбу та пригод. Кожен, хто віднайшов скарб, повинен пам’ятати, що пляшка потрібна для фінального селфі з організаторами.

27-28 липня лучан запрошують скуштувати оригінальні страви від рестораторів Волинської, Рівненської, Львівської, Київської, Черкаськоїї та Одеської областей під час IV Фестивалю пива і
м’яса в Луцькому замку. Також передбачені виступи музичних гуртів, розважальна програма.

Подія у Facebook: https://www.facebook.com/events/694936497622715/

Організатори фестивалю пива та м’яса у Луцьку запрошують на пошуки скарбів

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Теги: фестиваль, Луцьк
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