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У Ковелі зустріли чемпіонів світу з пара-пауерліфтингу. ФОТО

У Ковелі зустріли чемпіонів світу з пара-пауерліфтингу. ФОТО
Нещодавно в столиці Казахстану Нур-Султан проходив чемпіонат світу з пара пауерліфтингу, на який зібралися 441 спортсмен-паралімпієць з 78 країн. Серед переможців – ковельчани Денис Остапук та Ксенія Токар.

Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Сьогодні, 22 липня, заступник міського голови Ігор Прокопів та головний спеціаліст відділу фізичної культури та спорту Дмитро Рижко, батьки, представники ГО "Спарта" зустріли на вокзалі переможців, які повернувся із змагань до рідного Ковеля.
У Ковелі зустріли чемпіонів світу з пара-пауерліфтингу. ФОТО

Так, Ігор Ярославович привітав Дениса та Ксенію, а також їх тренера Валерія Дружиновича з черговим успіхом, побажав і надалі натхнення та подальших перемог.
У Ковелі зустріли чемпіонів світу з пара-пауерліфтингу. ФОТО

Довго не відпускали спортсменів рідні, друзі, які чекали їх на пероні.

Незважаючи на втому після далекої дороги, Денис Остапук та Ксенія Токар радо ділилися враженнями від перебування в Казахстані та розповіли, як нелегко їм дісталась перемога.
У Ковелі зустріли чемпіонів світу з пара-пауерліфтингу. ФОТО

Нагадали, що перший день змагань став "золотим" для юних паралімпійців. Двічі в залі спорту піднімався прапор України і звучав гімн на честь вихованців Ковельського відділення Волинського центру "Інваспорт" Дениса Остапука та Ксенії Токар. Вони виступали в програмі першості світу (атлети до 20-ти років).

Зазначають, Денис блискуче виступив у ваговій категорії до 59 кілограм. Його "золотий" результат - 118 кілограм, і як назвали журналісти чемпіонату – це була дуже емоційна перемога.
У Ковелі зустріли чемпіонів світу з пара-пауерліфтингу. ФОТО

А вже через три години другу золоту медаль здобула Ксенія Токар (Ксенія - атлетка на візку). Їй не було рівних у категорії спортсменок до 41 кілограма. Її "золотий" результат - 60 кілограм.

Ксенія та Денис не збираються зупинятись на досягнутому і уже розпочинають підготовку до чергових змагань.

У Ковелі зустріли чемпіонів світу з пара-пауерліфтингу. ФОТО

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Теги: Ковель, паралімпійці, чемпіонат світу
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