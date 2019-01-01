У Ковелі зустріли чемпіонів світу з пара-пауерліфтингу. ФОТО

Денис Остапук та Ксенія Токар.



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Сьогодні, 22 липня, заступник міського голови Ігор Прокопів та головний спеціаліст відділу фізичної культури та спорту Дмитро Рижко, батьки, представники ГО "Спарта" зустріли на вокзалі переможців, які повернувся із змагань до рідного Ковеля.



Так, Ігор Ярославович привітав Дениса та Ксенію, а також їх тренера Валерія Дружиновича з черговим успіхом, побажав і надалі натхнення та подальших перемог.



Довго не відпускали спортсменів рідні, друзі, які чекали їх на пероні.



Незважаючи на втому після далекої дороги, Денис Остапук та Ксенія Токар радо ділилися враженнями від перебування в Казахстані та розповіли, як нелегко їм дісталась перемога.



Нагадали, що перший день змагань став "золотим" для юних паралімпійців. Двічі в залі спорту піднімався прапор України і звучав гімн на честь вихованців Ковельського відділення Волинського центру "Інваспорт" Дениса Остапука та Ксенії Токар. Вони виступали в програмі першості світу (атлети до 20-ти років).



Зазначають, Денис блискуче виступив у ваговій категорії до 59 кілограм. Його "золотий" результат - 118 кілограм, і як назвали журналісти чемпіонату – це була дуже емоційна перемога.



А вже через три години другу золоту медаль здобула Ксенія Токар (Ксенія - атлетка на візку). Їй не було рівних у категорії спортсменок до 41 кілограма. Її "золотий" результат - 60 кілограм.



Ксенія та Денис не збираються зупинятись на досягнутому і уже розпочинають підготовку до чергових змагань.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно в столиці Казахстану Нур-Султан проходив чемпіонат світу з пара пауерліфтингу, на який зібралися 441 спортсмен-паралімпієць з 78 країн. Серед переможців – ковельчанитаПро це йдеться на сайті Ковельської міської ради Сьогодні, 22 липня, заступник міського головита головний спеціаліст відділу фізичної культури та спорту, батьки, представники ГО "Спарта" зустріли на вокзалі переможців, які повернувся із змагань до рідного Ковеля.Так, Ігор Ярославович привітав Дениса та Ксенію, а також їх тренераз черговим успіхом, побажав і надалі натхнення та подальших перемог.Довго не відпускали спортсменів рідні, друзі, які чекали їх на пероні.Незважаючи на втому після далекої дороги, Денис Остапук та Ксенія Токар радо ділилися враженнями від перебування в Казахстані та розповіли, як нелегко їм дісталась перемога.Нагадали, що перший день змагань став "золотим" для юних паралімпійців. Двічі в залі спорту піднімався прапор України і звучав гімн на честь вихованців Ковельського відділення Волинського центру "Інваспорт" Дениса Остапука та Ксенії Токар. Вони виступали в програмі першості світу (атлети до 20-ти років).Зазначають, Денис блискуче виступив у ваговій категорії до 59 кілограм. Його "золотий" результат - 118 кілограм, і як назвали журналісти чемпіонату – це була дуже емоційна перемога.А вже через три години другу золоту медаль здобула Ксенія Токар (Ксенія - атлетка на візку). Їй не було рівних у категорії спортсменок до 41 кілограма. Її "золотий" результат - 60 кілограм.Ксенія та Денис не збираються зупинятись на досягнутому і уже розпочинають підготовку до чергових змагань.

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