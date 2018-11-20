Жінка, яка до смерті побила палицею волинянку, може «сісти» на 10 років
Сьогодні, 16:51
52-річна мешканка села Старосілля до смерті побила палицею волинянку. За цей злочин їй загрожує до 10 років позбавлення волі.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Над ранок 20 липня 2019 року жінка прийшла в будинок свого колишнього співмешканця у Колках та під час сварки дерев'яною палицею побила його знайому.
Ще раз зловмисниця навідалася на це ж обійстя під вечір, конфлікт
розгорівся з новою силою і знову в хід пішла палиця.
Жертва побиття невдовзі померла від одержаних травм. Її кривдницю затримали.
Жінці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 121 КК України (тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої). Нині прокурори наполягають на обранні підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без визначення застави.
Зауважимо, що за такий злочин Кримінальним кодексом України
передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Над ранок 20 липня 2019 року жінка прийшла в будинок свого колишнього співмешканця у Колках та під час сварки дерев'яною палицею побила його знайому.
Ще раз зловмисниця навідалася на це ж обійстя під вечір, конфлікт
розгорівся з новою силою і знову в хід пішла палиця.
Жертва побиття невдовзі померла від одержаних травм. Її кривдницю затримали.
Жінці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 121 КК України (тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої). Нині прокурори наполягають на обранні підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без визначення застави.
Зауважимо, що за такий злочин Кримінальним кодексом України
передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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