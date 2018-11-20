вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Жінка, яка до смерті побила палицею волинянку, може «сісти» на 10 років

Жінка, яка до смерті побила палицею волинянку, може «сісти» на 10 років
52-річна мешканка села Старосілля до смерті побила палицею волинянку. За цей злочин їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Над ранок 20 липня 2019 року жінка прийшла в будинок свого колишнього співмешканця у Колках та під час сварки дерев'яною палицею побила його знайому.

Ще раз зловмисниця навідалася на це ж обійстя під вечір, конфлікт
розгорівся з новою силою і знову в хід пішла палиця.

Жертва побиття невдовзі померла від одержаних травм. Її кривдницю затримали.

Жінці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 121 КК України (тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої). Нині прокурори наполягають на обранні підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без визначення застави.

Зауважимо, що за такий злочин Кримінальним кодексом України
передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, Волинь, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «ПортCity» – новий магазин. ФОТО*
Сьогодні, 17:12
В Україні з'явилася 50-гривнева монета. ФОТО
Сьогодні, 16:58
Жінка, яка до смерті побила палицею волинянку, може «сісти» на 10 років
Сьогодні, 16:51
Організатори фестивалю пива та м’яса у Луцьку запрошують на пошуки скарбів
Сьогодні, 16:44
Посадовиця Луцькради взяла від атовця 1000 доларів хабара. ФОТО
Сьогодні, 16:23
Схожі новини
Судитимуть патрульного, який спричинив смертельну аварію на Волині Судитимуть патрульного, який спричинив смертельну аварію на Волині
25 січень, 16:05
Волинянин, який до смерті побив знайомого, відсидить 7 років Волинянин, який до смерті побив знайомого, відсидить 7 років
20 листопад, 2018, 17:00
Автопоїзд на смерть переїхав жінку з Волині: винесли вирок винуватцеві трагедії Автопоїзд на смерть переїхав жінку з Волині: винесли вирок винуватцеві трагедії
22 серпень, 2018, 16:21
Справа Литкіної: обом підозрюваним продовжили строк тримання під вартою. ФОТО Справа Литкіної: обом підозрюваним продовжили строк тримання під вартою. ФОТО
02 серпень, 2018, 19:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянина, який вкрав у своєї матері гроші, покарали громадськими роботами
Сьогодні, 17:53
 0
В Україні зросли ціни на житло
Сьогодні, 17:43
 0
Кримчанин, який проголосував у Луцьку, обурений механізмом виборів для переселенців. ВІДЕО
Сьогодні, 17:35
 0
У селі на Волині 583 споживачів декілька днів сидітимуть без газу
Сьогодні, 17:32
 0
У «ПортCity» – новий магазин. ФОТО*
Сьогодні, 17:12
 0
Медіа
відео
1/8
﻿