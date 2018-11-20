Жінка, яка до смерті побила палицею волинянку, може «сісти» на 10 років

52-річна мешканка села Старосілля до смерті побила палицею волинянку. За цей злочин їй загрожує до 10 років позбавлення волі.Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.Над ранок 20 липня 2019 року жінка прийшла в будинок свого колишнього співмешканця у Колках таЩе раз зловмисниця навідалася на це ж обійстя під вечір, конфліктрозгорівся з новою силою і знову в хід пішла палиця.Жертва побиття невдовзі померла від одержаних травм. Її кривдницю затримали.Жінці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 121 КК України (тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої). Нині прокурори наполягають на обранні підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без визначення застави.Зауважимо, що за такий злочин Кримінальним кодексом Українипередбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.